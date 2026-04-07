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Más allá de la derrota, Stephanie Piñeiro se abre paso en la élite del boxeo femenino: “Me di a conocer a nivel mundial”

La boxeadora boricua dejó una gran impresión en su pelea ante Lauren Price en Gales

7 de abril de 2026 - 12:00 PM

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Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales.Una ensangrentada Lauren Price durante su pleito contra Stephanie Pineiro.Stephanie Piñeiro conquistó nuevos fanáticos con su desempeño en Gales.
1 / 12 | Más allá de la derrota, Stephanie Piñeiro se abre paso en la élite del boxeo femenino: “Me di a conocer a nivel mundial”. Stephanie Piñeiro (derecha) conecta un golpe sobre Lauren Price durante su combate titular del peso wélter en Cardiff, Gales. - Nick Potts
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La derrota que la peleadora puertorriqueña Stephanie Piñeiro sufrió el pasado fin de semana no contó toda la historia.

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Aunque perdió por decisión unánime ante la campeona unificada Lauren Price, la boricua capitalizó la vitrina internacional, validó su nivel competitivo y se posicionó para futuras peleas de alto perfil.

Yo siento que fue una gran pelea”, expresó la bayamonesa, después del combate titular realizado en el Utilita Arena Cardiff, en Gales.

Para mí fue un poco más cerrada de lo que dieron los jueces, pero estoy contenta con mi demostración, porque demostré que realmente sí estoy en este nivel. Yo creo ella que no se esperaba la manera en que llegué a la pelea. Además, esta gran demostración me abrió puertas para otras oportunidades”, reiteró.

Piñeiro retó a Price por las correas mundiales del peso wélter (147 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Ring Magazine.

El combate —que representó su primera pelea fuera de Puerto Rico— concluyó con tarjetas de 98-92, 98-92 y 99-91, en un pleito a 10 asaltos en el que la boricua perdió su invicto.

“El promotor de Boxxer (Benjamin Shalom) quedó loco conmigo, y me gané a la fanaticada”, recalcó con entusiasmo Piñeiro.

“La fanaticada me trató superbién y están locos de que vuelva. El mismo promotor me dijo que quiere que vuelva. Así que van a planear posiblemente algo a fin de año”, sostuvo.

Piñeiro no descartó una posible revancha, aunque entiende que Price está enfocada en medirse a la actual campeona indiscutida del peso pesado Claressa Shields.

Este combate podría darse a finales de año y sería en el peso mediano (160 libras). Antes de eso, la galesa realizaría una pelea en agosto ante una oponente aún no anunciada en la capital de Gales.

“A mí y al público le gustaría ver una revancha. A mí realmente me gustaría hacer una revancha con ella ya en un futuro. Yo sé que ella está en busca de peleas grandes, buscando dinero. Pero vamos a ver si de aquí a allá nos podemos encontrar, y yo sé que en una revancha me la puedo llevar”.

Price y Shields la felicitaron

La boricua compartió que luego de su pelea, Price la felicitó por la demostración que hizo. De igual manera lo hizo Shields, quien estuvo presente en la cartelera, y la excampeona mundial y olímpica británica Natasha Jonas.

“Price me dijo: ‘Eres una peleadora dura; vas a ser campeona mundial pronto, muy pronto’. Para ella fue un placer estar conmigo en el ring”, recordó.

“Y Claressa me dijo que fue una gran pelea y que las puntuaciones no eran correctas, que estaban locas. Que fue una pelea cerrada. Me dijo que estaba bien impresionada”.

Sobre Jonas, dijo que le escribió a su manejador Mark Taffet: “¿Quién cara.. es Piñeiro? Tienes una súper estrella ahí”.

“Me di a conocer a nivel mundial. Ahora estas boxeadoras saben quien soy”, puntualizó con orgullo.

Regresa al ring en agosto

Piñeiro entiende que podría volver al ring en agosto como parte de una cartelera en la que estaría Shields.

“Todavía no hay nada firmado, es algo que se está hablando. Podría ser con la argentina (Soledad) Matthysse, que es la campeona interina de la AMB en las 140 libras. También se ha hablado de Sandy Ryan (campeona junior wélter del Consejo Mundial de Boxeo)“.

“Vamos a bajar una división. Creemos que en las 140 libras voy a estar muchísimo mejor. Vamos a probar. Estamos buscando las mejores oportunidades”.

Evalúa su actuación

Piñeiro, a su vez, evaluó su desempeño con autocrítica, al señalar que “me daría un 8 de 10. Creo que pude haber hecho más, combinar mucho más y ser más agresiva de lo que fui”.

La boricua también cuestionó el planteamiento de su rival, al entender que evitó el intercambio durante tramos del combate y mostró señales de desgaste.

“Corrió mucho y parece que no quería la pelea y miraba mucho el reloj (en los asaltos finales)”, agregó Piñeiro, en referencia a lo que percibió desde el ring.

“No puedo decir que gané ni nada, pero para mí fue una pelea más cerrada”, recalcó.

En cuanto al golpe que le provocó una herida en la boca a Price en el quinto asalto, producto de una combinación de derecha e izquierda al rostro, señaló que su rival se mostró sorprendida al ver la sangre que la salpicó.

“Ella abrió los ojos, como que no esperaba esa fuerza. Ahí fui yo para tratar de que pararan la pelea. Que era lo que tenía que hacer en terreno apache. Y por eso la pelea se volvió más agresiva de mi parte. Pero ella demostró la guerrera que es y lo experimentada que es y pudo emplearse muy bien en la pelea y llegar hasta el final”.

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Boxeo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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