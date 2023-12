El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aceptó la determinación de la campeona mundial puertorriqueña Amanda Serrano de dejar vacante la faja pluma de ese organismo en medio de un desacuerdo en torno al tiempo de duración de sus próximos combates.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, le confirmó esta información a El Nuevo Día y reiteró que la decisión de no avalar peleas femeninas de campeonato de 12 asaltos con una duración de tres minutos por round “no es sexista”.

“Es muy lamentable que por redes sociales se tome una decisión así, pero la aceptamos. Ya recibí un mensaje de teléfono de su manejador (Nakisa Bidarian) confirmando que sí deja el título”, expresó Sulaimán en entrevista telefónica.

“El señor Jordan Maldonado (entrenador y mánager de Serrano) me mandó un email ayer (lunes) pero no decía que dejaba el título. Después, Amanda hizo la publicación (en redes) y Nakisa lo confirmó con un mensaje, eso ya es oficial”, agregó el directivo boxístico.

Maldonado le había adelantado a este medio que Serrano estaba dispuesta a perder el cinturón de las 126 libras del CMB, ya que este organismo no sancionará reyertas de mujeres -de esta duración- como la que hizo para su enfrentamiento ante la brasileña Danila Ramos, realizada el 27 de octubre en Orlando, Florida.

En esa pelea, Serrano (46-2-1, 30 KO’s) expuso y retuvo los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB) ante Ramos (23-3, 1 KO’s) en un combate de 12 asaltos de tres minutos, en lugar de diez asaltos de dos minutos, que es lo que tradicionalmente duran las peleas femeninas de título mundial.

El CMB no avaló el encuentro boxístico aludiendo que defienden la salud de las peleadoras, por lo que ese título no estuvo en disputa. La boricua ganó ese cinturón el 25 de marzo de 2021 en Puerto Rico con una victoria por nocaut ante la argentina Daniela Romina Bermúdez. Con ese triunfo también se acreditó el de la OIB y retuvo el de la OMB.

Días antes de la pelea Serrano-Ramos, más de 20 deportistas y miembros del Salón de la Fama del Boxeo se unieron a Serrano en un pedido de igualdad a las organizaciones boxísticas.

Amanda: el CMB se ha negado a evolucionar

Cerca de la medianoche del martes, Serrano acudió a sus redes sociales para anunciar su determinación de dejar libre el campeonato del CMB. En su publicación, la deportista repasó su carrera deportiva y puntualizó que no pelearía bajo organismos que no permitan que pelee en las mismas condiciones de tiempo que los varones.

“El CMB se ha negado a evolucionar el deporte hacia la igualdad. Así que renuncio a su título. ¡Gracias a los órganos sancionadores que han evolucionado por la igualdad!”, escribió la monarca en la publicación.

Por su parte, Sulaimán le deseó mucha suerte a Serrano, pero reiteró la determinación del ente que representa de no permitir peleas con esa duración de tiempo. Declaró que durante la última convención del CMB, realizada del 7 al 9 de noviembre en Uzbekistán, no se aprobó hacer un cambio.

“Esto está totalmente fuera del reglamento del Consejo Mundial y de la política que hemos llevado durante 50 años, 60 años de proteger al peleador. Nunca vamos a sacrificar la salud de los peleadores por algo popular o por algo que alguien desee sin tener pruebas de que sea algo que no pone en riesgo la integridad física”, apuntó Sulaimán.

“Le deseo mucha suerte a Amanda. Nosotros vamos a seguir con todo tipo de estudios médicos, pero la verdad, viendo todo lo que hemos encontrado, y todo lo que continuamente vemos en la práctica, veo verdaderamente muy difícil cambiar la postura de los dos minutos”, anticipó el directivo.

Al preguntársele sobre los mencionados estudios médicos, Sulaimán volvió a mencionar que desde el 2019 le comisionó un estudio a un grupo de médicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y que aún trabajaban en el mismo. Sulaimán sostuvo que no recordaba el nombre del médico que dirige la investigación.

“El error está en que esto no es sexista. Esto no es inclusión y esto no es de género o de igualdad. Porque si fuera igualdad nosotros le cobraríamos a las mujeres cuotas de sanción. El Consejo Mundial de Boxeo no le cobra un centavo a la mujer en apoyo al desarrollo del boxeo de mujeres”, dijo Sulaimán.

“Esto algo que se está manejando equivocadamente porque no es de igualdad. No es un tema comercial, no es ningún tema, la única razón es cuidar al ser humano”, puntualizó.