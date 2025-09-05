Opinión
5 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
DeportesBoxeo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mike Tyson, de 59 años, enfrentará a Floyd Mayweather, de 48, en una fecha por determinar

El excampeón de los pesos pesados chocaría en un pleito de exhibición contra el invicto exmonarca de cinco divisiones

5 de septiembre de 2025 - 7:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mike Tyson, a la izquierda, golpea a Jake Paul durante su pleito en noviembre del pasado año. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. se enfrentarán a principios de 2026, en un combate entre miembros del Salón de la Fama del boxeo.

Tyson, quien cumplirá 60 años en 2026, regresará al ring después de su derrota ante Jake Paul el año pasado en un combate a ocho asaltos. Se enfrentará al invicto Mayweather, de 48 años, quien avizoró que “la exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”.

No se reveló fecha ni lugar en el anuncio realizado el jueves por CSI Sports, la compañía de producción de boxeo en vivo que lanzará una asociación de transmisión y streaming de medios con este evento.

“Cuando CSI se acercó a mí para subirme al ring con Floyd Mayweather, pensé: ‘De ninguna manera esto sucederá’. Pero, Floyd dijo que sí”, afirmó Tyson en el comunicado mediante el que se anunció la pelea.

“Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo jamás pensamos que sucedería o podría suceder. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y esta pelea es tan impredecible como se puede. Todavía no puedo creer que Floyd realmente quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y va a suceder”, añadió Tyson.

Tyson fue campeón de los pesados y, aunque Mayweather ganó títulos en cinco categorías diferentes, ninguna fue por encima del límite de 154 libras de superwélter. Su última pelea oficial de su carrera de 50 victorias fue contra la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor en 2017.

Esa pelea, junto con sus victorias sobre el filipino Manny Pacquiao y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, fueron los tres combates más lucrativos en la historia del boxeo.

“He estado haciendo esto durante 30 años y no ha habido un solo peleador que pueda empañar mi legado. Ya saben que si voy a hacer algo, va a ser grande y va a ser legendario. Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”, apuntó Mayweather.

Tags
BoxeoFloyd Mayweather Jr.Mike Tyson
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
