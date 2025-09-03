Roy Jones y la medalla olímpica que la historia le debía, recibida más de tres décadas después

Roy Jones Jr. tiene por fin en sus manos la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 1988, gracias a un regalo del peleador surcoreano que lo derrotó en un controvertido combate de boxeo.

Park Si-hun viajó al rancho de Jones en Pensacola, Florida, hace dos años y le entregó al miembro del Salón de la Fama la medalla que Jones parecía haber ganado en un combate que la mayoría de los observadores ajenos a los jueces creían que había dominado. La noticia fue revelada el miércoles en un video publicado en la página de YouTube de Jones.

Jones fue a su gimnasio el 30 de mayo de 2023, creyendo que era para una entrevista ante las cámaras. En cambio, encontró a Park en el ring y a las familias de ambos peleadores allí.

“Tengo la medalla de oro, pero quería devolvértela. Te pertenece a ti”, dijo Park a través de su hijo, quien lo tradujo.

Park recibió una decisión de 3-2 en el combate por el título de peso mediano ligero en Seúl, Corea del Sur, levantando al atónito Jones en el aire en el ring después de que se anunciara el resultado. Ha dicho que las críticas que recibió y la depresión que sintió a veces lo llevaron a tener impulsos suicidas.

El Comité Olímpico Internacional en 1997 concluyó que no había encontrado evidencia que respaldara las acusaciones de soborno contra los jueces que votaron a favor de Park. El Comité Olímpico de Estados Unidos había pedido una investigación en 1996 después de que documentos pertenecientes a la policía secreta Stasi de Alemania Oriental revelaran informes de que se pagó a los jueces para que votaran por boxeadores surcoreanos.

A pesar de no ganar el oro, Jones recibió el Trofeo Val Barker al mejor boxeador de los Juegos. Pasó a ganar títulos en cuatro categorías de peso, desde peso mediano hasta peso pesado, y tuvo un récord de 66-9 como profesional.