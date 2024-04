Oficial: Amanda Serrano y Katie Taylor volverán a pelear el 20 de julio en Dallas

La campeona puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor celebrarán su esperada revancha el próximo 20 de julio en Dallas, Texas, anunció hoy la propia peleadora y la promotora Most Valuable Promotions.

Serrano, actualmente, es la campeona peso pluma de la OMB, FIB, AMB y OIB. Dejó vacante la correa del CMB, que no avaló las peleas femeninas a 12 asaltos y tres minutos.

“Ella es la campeona, así que eso es lo que haremos”, escribió Serrano sobre pelear a 10 asaltos. “Creo que gané nuestra primera pelea, pero no obtuve la decisión. Esta vez, no se lo dejo a los jueces. No más ‘dulce’ Serrano. Mentalidad de guerra activada”, añadió.