La Comisión Atlética del Estado de Nueva York suspendió por seis meses y multó por $10,000 al boxeador puertorriqueño, Edgar Berlanga, por intentar morder al colombiano Alexis Angulo en la cartelera del pasado 11 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Berlanga no podrá volver al ensogado hasta diciembre.

Berlanga, quien ganó el combate por decisión unánime, fue captado por las cámaras mientras intentaba morder a Angulo (27-3, 23 KO’s) por la zona entre el cuello y el hombro en el séptimo asalto de la pelea titular que se celebró el día antes de la tradicional Parada Puertorriqueña de Nueva York.

El boricua no fue sancionado por el árbitro en ese momento. Berlanga sostuvo que su reacción fue en respuesta a los repetidos codazos que recibió del colombiano.

Berlanga (20-0, 16 KO’s) se disculpó posteriormente a través de su cuenta de Twitter por lo ocurrido.

“Quiero disculparme por mis acciones y por lo que dije ayer sobre la mordedura de Mike Tyson. Estaba en el momento y me adelanté un poco. No quita la vergüenza que me he causado a mí mismo, a mi equipo, a Top Rank y a muchos otros”, escribió el domingo.

El portavoz de Top Rank, Gardy López, dijo que la empresa no apelará el castigo.