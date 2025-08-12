Opinión
12 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oscar Collazo defenderá sus coronas ante el filipino Jayson Vayson el 20 de septiembre

El campeón boricua debía enfrentar al venezolano Ronald Chacón, pero problemas de visado forzaron el cambio de oponente

12 de agosto de 2025 - 1:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oscar Collazo lleva unos dos meses de entrenamiento para su próxima pelea. (Golden Boy Promotions)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Oscar Collazo ya tiene rival y fecha para su próxima defensa titular.

El monarca boricua peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) defenderá sus cinturones de las 105 libras ante el filipino Jayson Vayson en una cartelera que se llevará a cabo el 20 de septiembre en el Fantasy Springs Resort Casino, en California.

El anuncio fue hecho por Golden Boy Promotions, compañía del excampeón de boxeo Óscar De La Hoya, quien también divulgó que Gabriela Fundora defenderá su corona indiscutible del peso mosca (112 libras) ante Ayelén Granadino.

Vayson (14-1-1, 8 KO’s) ocupa la posición número 11 en el ranking de la OMB.

El Nuevo Día supo que Collazo (12-0, 9 KO’s) tenía previsto medirse venezolano Ronald Chacón (33-3-1, 24 KO’s), quien ostenta el puesto número uno en el escalafón la OMB. Sin embargo, dificultades para conseguir visado provocaron el cambio de contrincante.

“El Pupilo” viene de vencer por nocaut técnico al mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández, en lo que fue su quinta defensa titular de la OMB y primera de la AMB en una pelea realizada el 29 de marzo de 2025 en Cancún, México.

Ese mismo día, Vayson derrotó por nocaut al tailandés Jirawat Aiamong en Bangkok. Según el portal BoxRec, el filipino tenía un compromiso el 20 de septiembre ante su compatriota Regie Suganob en Tagbilaran City, capital de la provincia de Bohol, en Filipinas.

Oscar CollazoMiguel Cotto PromotionsOMBOrganización Mundial de BoxeoAsociación Mundial de Boxeo
Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
