Oscar Collazo defenderá sus coronas ante el filipino Jayson Vayson el 20 de septiembre
El campeón boricua debía enfrentar al venezolano Ronald Chacón, pero problemas de visado forzaron el cambio de oponente
12 de agosto de 2025 - 1:19 PM
Oscar Collazo ya tiene rival y fecha para su próxima defensa titular.
El monarca boricua peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) defenderá sus cinturones de las 105 libras ante el filipino Jayson Vayson en una cartelera que se llevará a cabo el 20 de septiembre en el Fantasy Springs Resort Casino, en California.
El anuncio fue hecho por Golden Boy Promotions, compañía del excampeón de boxeo Óscar De La Hoya, quien también divulgó que Gabriela Fundora defenderá su corona indiscutible del peso mosca (112 libras) ante Ayelén Granadino.
Vayson (14-1-1, 8 KO’s) ocupa la posición número 11 en el ranking de la OMB.
𝑻𝒘𝒐 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔. 𝐎𝐧𝐞 𝐁𝐈𝐆 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭. 🥊⭐️— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) August 11, 2025
🇵🇷 Oscar Collazo defends his 𝐮𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 world titles VS 🇵🇭 Jayson Vayson
👑 Gabriela Fundora puts her 𝐮𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐭𝐞𝐝 𝐜𝐫𝐨𝐰𝐧 on the line 🆚 🇦🇷 Ayelén Granadino
Don’t miss the… pic.twitter.com/wYKxAMdL87
El Nuevo Día supo que Collazo (12-0, 9 KO’s) tenía previsto medirse venezolano Ronald Chacón (33-3-1, 24 KO’s), quien ostenta el puesto número uno en el escalafón la OMB. Sin embargo, dificultades para conseguir visado provocaron el cambio de contrincante.
“El Pupilo” viene de vencer por nocaut técnico al mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández, en lo que fue su quinta defensa titular de la OMB y primera de la AMB en una pelea realizada el 29 de marzo de 2025 en Cancún, México.
Ese mismo día, Vayson derrotó por nocaut al tailandés Jirawat Aiamong en Bangkok. Según el portal BoxRec, el filipino tenía un compromiso el 20 de septiembre ante su compatriota Regie Suganob en Tagbilaran City, capital de la provincia de Bohol, en Filipinas.
