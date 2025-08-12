Oscar Collazo defenderá sus coronas ante el filipino Jayson Vayson el 20 de septiembre

Oscar Collazo ya tiene rival y fecha para su próxima defensa titular.

El monarca boricua peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) defenderá sus cinturones de las 105 libras ante el filipino Jayson Vayson en una cartelera que se llevará a cabo el 20 de septiembre en el Fantasy Springs Resort Casino, en California.

El anuncio fue hecho por Golden Boy Promotions, compañía del excampeón de boxeo Óscar De La Hoya, quien también divulgó que Gabriela Fundora defenderá su corona indiscutible del peso mosca (112 libras) ante Ayelén Granadino.

Vayson (14-1-1, 8 KO’s) ocupa la posición número 11 en el ranking de la OMB.

El Nuevo Día supo que Collazo (12-0, 9 KO’s) tenía previsto medirse venezolano Ronald Chacón (33-3-1, 24 KO’s), quien ostenta el puesto número uno en el escalafón la OMB. Sin embargo, dificultades para conseguir visado provocaron el cambio de contrincante.

“El Pupilo” viene de vencer por nocaut técnico al mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández, en lo que fue su quinta defensa titular de la OMB y primera de la AMB en una pelea realizada el 29 de marzo de 2025 en Cancún, México.