Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
10 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos boxeadores japoneses mueren por lesiones cerebrales en combates separados en una misma cartelera

Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, fueron los púgiles que fallecieron tras la velada en Tokio

10 de agosto de 2025 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Comisión de Boxeo de Japón ha anunciado que todas las peleas por el título de la Federación de Boxeo de Oriente y Pacífico ahora se reducirán de 12 a diez asaltos. (Archivo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio - Dos boxeadores japoneses han fallecido a causa de lesiones cerebrales sufridas en combates separados en la misma cartelera en el Korakuen Hall de Tokio.

RELACIONADAS

Shigetoshi Kotari, de 28 años, colapsó poco después de empatar en un combate a 12 asaltos contra el campeón de peso ligero junior de la Federación de Boxeo de Oriente y Pacífico (OPBF), Yamato Hata, el 2 de agosto.

Fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia por un hematoma subdural, una condición en la que se acumula sangre entre el cerebro y el cráneo, pero falleció el viernes.

Descansa en paz, Shigetoshi Kotari”, escribió la Organización Mundial de Boxeo en las redes sociales. “El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del luchador japonés Shigetoshi Kotari, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su pelea por el título el dos de agosto”.

“Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, equipo y toda la comunidad del boxeo japonés.”

El sábado, Hiromasa Urakawa, 28 años, murió como consecuencia de la misma lesión que sufrió en la derrota por nocaut ante Yoji Saito. Urakawa fue sometido a una craneotomía en un intento por salvar su vida.

Esta desgarradora noticia llega solo días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió por las lesiones sufridas en su pelea en la misma cartelera”, dijo la OMB en otra publicación en redes sociales el sábado. “Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y a la comunidad del boxeo japonés durante este momento increíblemente difícil”.

En respuesta, la Comisión de Boxeo de Japón ha anunciado que todas las peleas por el título de la OPBF ahora se reducirán de 12 a diez asaltos.

A principios de este año, el boxeador irlandés John Cooney murió una semana después de ser ingresado en cuidados intensivos tras su derrota por el título celta de peso superpluma ante Nathan Howells en Belfast.

Tags
BoxeoJapón
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: