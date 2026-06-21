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Oscar Collazo fulmina a Neider Valdez y apunta al título mundial en las 112 libras

El doble monarca mini mosca acabó la pelea en el segundo asalto para ganar el cetro vacante internacional mosca de la OMB

21 de junio de 2026 - 12:25 AM

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Oscar Collazo mejoró su invicto a 15-0. (Golden Boy Promotion)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Oscar Collazo derribó tres veces al mexicano Neider Valdez en el segundo asalto para apuntarse el sábado una victoria por nocaut técnico en la cartelera celebrada en el Frontwave Arena de Oceanside, California.

“El Pupilo” mejoró su invicto a 15-0 con 14 anestesiados y, de paso, capturó el título internacional mosca vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)

Collazo, quien reina en el peso mini mosca con las fajas mundiales de la OMB y Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quiere utilizar la victoria para retar a los campeones mosca.

Uno es el estadounidense Ricardo Sandoval (27-2, 18 nocauts), de Golden Boy Promotions, campeón unificado de la OMB y AMB en las 112 libras.

“Realmente, la quiero, me interesa”, dijo Collazo luego de la pelea sobre retar a Sandoval.

“Espero que Oscar de la Hoya y Eric Gómez la puedan trabajar. Estoy listo para las grandes peleas y hacer historia. Nací para esto. Soy campeón libra por libra. Es la pelea que quiero”, agregó.

Valdez (15-4-3, 12 nocauts) fue un rival de último minuto al no concretarse la pelea para defender los títulos contra el filipino Joey Canoy, quien tu complicaciones con su visado de trabajo.

Collazo tampoco defendió su títulos contra Valdez, quien no hizo el peso mini mosca a parar la báscula en 110 libras. Ambos llegaron a un acuerdo para hacer el combate en las 112.

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Oscar CollazoBoxeo
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