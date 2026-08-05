¡Pico y pala! Aguada elimina a Ponce y va a su primera final del BSN desde 2019
Los Santeros alzaron la copa de la Conferencia B y enfrentarán a los Vaqueros de Bayamón en la serie de campeonato a partir del domingo
5 de agosto de 2026 - 11:02 PM
5 de agosto de 2026 - 11:02 PM
Los Santeros de Aguada poncharon el martes su boleto a la gran final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al vencer a los Leones de Ponce, 95-89, en el sexto juego de la final de la Conferencia B.
Es la segunda serie de campeonato en la historia de los Santeros. Fueron por primera vez en 2019, derrotando a los propios Leones para el único campeonato de la franquicia.
Enfrentarán a los campeones defensores Vaqueros de Bayamón a partir del domingo, 9 de agosto, con el primer duelo a escenificarse en el Coliseo Rubén Rodríguez.
El quinteto del oeste, precisamente, se hizo campeón del BSN hace siete años en el Auditorio Juan “Panchín” Vicens en un sexto desafío. El martes, repitieron la dosis en la Ciudad Señorial.
Rigoberto Mendoza, Jugador Más Valioso de la final de 2019, lideró los Santeros con 28 puntos. El titular dominicano también agregó 10 asistencias.
El también quisqueyano Joel Soriano tuvo un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes. Jacob Wiley agregó 22, mientras que Iván Gandía y Manny Camper colaron 11 tantos cada uno.
¡⛏️ y hasta La Final Brava 2026! 🔥 Los Santeros de Aguada van tras su segundo campeonato de #LaMásDura tras derrotar a los Leones de Ponce en la Final de Conferencia 🙌 pic.twitter.com/4ygyadciBa— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) August 5, 2026
Aguada vio acción sin el veterano alero John Holland. Aun así, completaron la encomienda.
La escuadra es liderada por el dirigente Rafael “Pachy” Cruz, camino a su quinta final como mentor. Suma tres campeonatos, todos al mando de los Capitanes de Arecibo.
Por los Leones, subcampeones de 2025 y en su tercera semifinal (final de conferencia consecutiva), Jalen Crutcher fue el mejor con 20 puntos. Christian Negrón aportó 16 saliendo del banco y Thomas Robinson finalizó con 15. Jezreel de Jesús se vio limitado a 11 tantos.
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