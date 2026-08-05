¡Pico y pala! Aguada elimina a Ponce y va a su primera final del BSN desde 2019

Los Santeros de Aguada poncharon el martes su boleto a la gran final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al vencer a los Leones de Ponce, 95-89, en el sexto juego de la final de la Conferencia B.

Es la segunda serie de campeonato en la historia de los Santeros. Fueron por primera vez en 2019, derrotando a los propios Leones para el único campeonato de la franquicia.

Enfrentarán a los campeones defensores Vaqueros de Bayamón a partir del domingo, 9 de agosto, con el primer duelo a escenificarse en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El quinteto del oeste, precisamente, se hizo campeón del BSN hace siete años en el Auditorio Juan “Panchín” Vicens en un sexto desafío. El martes, repitieron la dosis en la Ciudad Señorial.

Rigoberto Mendoza, Jugador Más Valioso de la final de 2019, lideró los Santeros con 28 puntos. El titular dominicano también agregó 10 asistencias.

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El también quisqueyano Joel Soriano tuvo un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes. Jacob Wiley agregó 22, mientras que Iván Gandía y Manny Camper colaron 11 tantos cada uno.

Aguada vio acción sin el veterano alero John Holland. Aun así, completaron la encomienda.

La escuadra es liderada por el dirigente Rafael “Pachy” Cruz, camino a su quinta final como mentor. Suma tres campeonatos, todos al mando de los Capitanes de Arecibo.