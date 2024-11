Oscar Collazo se entusiasma con el escenario del entrenamiento público en Riad: “Me salió una sonrisa del corazón”

“ Me sentí bien contento. Hasta me salió una sonrisa del corazón ”, declaró aún emocionado Collazo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Estar en ese escenario fue brutal. Es una cosa bien hecha y la gente estaba bien envuelta en el show. Fue algo especial y me gustó mucho. Eso me motiva a querer lucir grande el sábado”, abundó el dueño de la correa de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) .

Bromea con su tocayo

“Cada vez que (De la Hoya) me ve, me lo menciona (el reto). Me dice: ‘Casi me los quitas (los $5 millones)’. Pero yo le dije que había hecho algo bueno, y es hacer historia y unificar un título. Le dije que me los diera el año que viene”, compartió divertido Collazo.