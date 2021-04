El mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete y el boricua Christopher “Pitufo” Díaz confían en las respectivas estrategias que prepararon de cara al combate estelar de la cartelera del sábado que tendrá como escenario en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida.

Ambos púgiles saben que estará en juego mucho más que el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 126, que posee Navarrete. Para Díaz, será su segunda oportunidad para conquistar el tan anhelado campeonato que vio escapar en el 2018, cuando perdió por decisión unánime ante Masayuki Ito. Mientras que Navarrete intentará revalidar su estatus como campeón antes de considerar subir a la siguiente división.

“Está en mí la noche del 24 de abril poner en práctica todas las herramientas que he desarrollado para ser el ganador esa noche que es lo importante”, dijo Díaz (26-2, 16 KO).

“Me siento preparado. Además de estar mejor físicamente, lo estoy emocional, mental y espiritualmente. Como persona he mejorado, como peleador no se puede describir lo mucho que he mejorado durante los pasados dos años. Llegó el momento de coronarme campeón mundial”, agregó.

Díaz reconoció que el revés ante Ito y otra derrota a manos de Shakur Stevenson alimentaron el deseo de pulir sus destrezas. Eso quedó evidente en el 2020 cuando venció por decisión a Adeilson Dos Santos y, luego, a Jason Sánchez para entrar nuevamente al panorama en la división pluma.

“El trabajo se hizo a la perfección. Nada pudo haber salido mejor en este campamento de nueve semanas de intensidad. Reconozco que será una pelea fuerte, me he preparado para hacer mi pelea para ganar lo más sanamente posible. Nadie se siente más seguro que yo de que ganaré esta pelea”, afirmó el barranquiteño.

Emanuel Navarrete pretenderá usar su ventaja en alcance para dominar a Christopher Díaz.

Sin embargo, Navarrete detalló que está en plena condición con miras a frustrar las intenciones de Díaz.

“Estoy en los últimos detalles para marcar el peso. Las cosas salieron bien en cuanto a la preparación y voy decidido a dar una excelente exhibición”, sostuvo Navarrete (32-1, 27 KO) durante una conferencia con los participantes de la cartelera que organiza Top Rank.

“Pienso que Pitufo, quizás, peleará de una manera que no me favorece. Irá a boxear más y tratará de sacar ventaja por su velocidad, pero trabajé mucho en esos aspectos. Voy preparado para cualquier tipo de plan que traiga. Pitufo estará en su casa, ante su gente y debe buscar hacer una excelente pelea y eso viene mano a mano con fajarnos”, continuó el mexicano.

Además del duelo entre Díaz y Navarrete, estarán en acción un puñado de puertorriqueños entre los que sobresalen Edgar “The Chose One” Berlanga, Orlando González, Henry “Moncho” Lebrón, Josué Vargas y Joseph Adorno, entre otros.

Para la función que podrá ser vista por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ se permitirá la presencia de 3,500 espectadores.