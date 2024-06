“Estas cosas pasan en el boxeo y, a pesar de los triste que es, estoy con mi equipos. MVP, Jake y Nakisa (Bidarian, promotor) solo me han demostrado cariño y no haré nada sin ellos. Esto en esto juntos”, escribió.

“Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs Tyson será uno para siempre y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”.