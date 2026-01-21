Opinión
Boxeo
Suscriptores
René Santiago es nominado a Peleador del Año por la Asociación de Escritores de Boxeo de América

El campeón mundial unificado boricua figura entre los cinco finalistas al máximo galardón individual del boxeo en 2025

21 de enero de 2026 - 5:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
René Santiago figura en la boleta junto a nombres de primer nivel como Dmitry Bivol, Terence Crawford, Naoya Inoue y Jesse “Bam” Rodríguez. (alexis.cedeno)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El campeón mundial unificado puertorriqueño René Santiago fue nominado como Peleador del Año 2025 por la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA, por sus siglas en inglés), un reconocimiento que lo coloca entre los boxeadores más destacados del panorama internacional.

Santiago figura en la boleta junto a nombres de primer nivel como Dmitry Bivol, Terence Crawford, Naoya Inoue y Jesse “Bam” Rodríguez, en una lista que reúne a los púgiles que marcaron el año con actuaciones de alto impacto.

La nominación llega tras un 2025 histórico para el boricua, quien se consagró como campeón mundial unificado y consolidó su estatus dentro de las divisiones pequeñas, un sector que tradicionalmente recibe menor visibilidad pero que ha cobrado protagonismo gracias a su desempeño y al de su compatriota Oscar Collazo, quien es campeón mundial unificado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división mínima (105 libras).

Santiago (15-4, 9 KO’s) se convirtió en campeón minimosca de la OMB al destronar por decisión unánime al japonés Shokichi Iwata en Japón el 13 de marzo de 2025.

El 17 de diciembre regresó a Japón y venció al local Kyosuke Takami por decisión dividida para sumar la correa de la AMB en las 108 libras.

La BWAA también anunció los nominados en otras categorías principales. En Pelea del Año figuran combates como el nocaut de Carlos Canizales sobre Panya Pradabsri en su revancha, así como las victorias de Isaac “Pitbull” Cruz ante Angelo Fierro, Chris Eubank sobre Conor Benn, Christian Mbilli frente a Lester Martínez y Kenshiro Teraji ante Seigo Yuri Akui.

En la categoría de Entrenador del Año fueron nominados Ben Davison, Freddy Fundora, Robert García, Shingo Inoue y Andy Lee, mientras que Keith Connelly, Robert García, Peter Kahn, Vadim Kornilov y Rick Mirigian destacan entre los aspirantes a Manager del Año.

La asociación también dio a conocer los candidatos a premios especiales, incluidos el Taub Award, el Marvin Kohn Good Guy Award, el Barney Nagler Award y el John McCain & Bill Crawford Award for Courage in Overcoming Adversity, que reconoce historias de resiliencia dentro del deporte.

Los ganadores de los premios de la BWAA serán anunciados en una fecha posterior y reconocidos durante la ceremonia anual de la organización.

