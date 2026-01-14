Xander Zayas, a la derecha, observa a su rival Abass Baraou durante la sesión de fotos.

1 / 11 De Togo al Choliseo: el viaje del rival de Xander Zayas hacia la unificación

De Togo al Choliseo: el viaje del rival de Xander Zayas hacia la unificación. Xander Zayas, a la derecha, observa a su rival Abass Baraou durante la sesión de fotos.

1 / 11 | De Togo al Choliseo: el viaje del rival de Xander Zayas hacia la unificación. Xander Zayas, a la derecha, observa a su rival Abass Baraou durante la sesión de fotos. - Ramon "Tonito" Zayas

El peleador alemán Abass Baraou se mostró confiado este miércoles al hablar sobre su próxima oportunidad de unificar títulos frente al campeón puertorriqueño Xander Zayas, en un combate que se celebrará el 31 de este mes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Reclinado en una butaca y vestido con una sudadera, el púgil —recientemente ascendido a campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras— atendió una entrevista por Zoom en la que resumió su confianza con una frase contundente.

“Sé exactamente a lo que me enfrento”, afirmó.

Baraou retará a Zayas por la correa de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 154 libras el próximo 31 de enero en el “Choliseo”. El combate marcará la primera defensa del título para el campeón boricua, así como la primera defensa para el africano, quien fue elevado de campeón interino a campeón regular de la AMB en la división superwélter.

PUBLICIDAD

Baraou es alemán de nacimiento, criado en Togo —al oeste de África— y cuenta con ciudadanía deportiva y civil alemana.

Su oportunidad ante Zayas será apenas su tercera pelea profesional en América y la primera en Puerto Rico, un mercado del que ya tiene referencias claras.

“El público es tremendo. La exposición es más grande en Estados Unidos. Me estoy acostumbrando y me estoy dando a conocer. Es increíble”, destacó.

Baraou tiene récord profesional de 17-1 y 9 KO’s. Sus dos combates previos en América terminaron en victoria, siendo el más reciente el de agosto de 2025 ante el cubano Yoenis Téllez. De hecho, ambas presentaciones en el continente han sido frente a boxeadores cubanos, al igual que su entrenador, Jorge Rubio, quien también es cubano.

Baraou ha estado entrenando en Miami bajo la tutela de Rubio. Aparte de llegar a Puerto Rico en la semana de la pelea ya aclimatado al clima, al horario y al ambiente latino, considera que su preparación lo ha ayudado a adaptarse al estilo técnico de Zayas, similar al de los púgiles cubanos con los que ha estado enfrentándose y entrenando, así como a contar con una esquina técnica experimentada.

“Lo conozco bien. Es un buen tipo”, dijo Baraou, quien tuvo en diciembre un cara a cara con Zayas como parte de una actividad promocional del combate.

“Es técnico, talentoso y tiene mucho potencial. Me gusta su boxeo porque va a sacar lo mejor de mí. Sé exactamente a lo que me enfrento y me he preparado para llegar a Puerto Rico y ganarle en su propio país. Repito: es técnico, sabe moverse y también puede pelear. Tiene muchas destrezas. Será una buena pelea porque yo también tengo destrezas. No puedo esperar”, abundó.

PUBLICIDAD

Otros boxeadores africanos que han dejado huella en el boxeo boricua en América, han sido Mamadou Thiam, Joshua Clottey, Azumah Nelson, Richard Commey, Ben Tackie y Al Kotei, entre otros.

Fanático de Miguel Cotto

Baraou aseguró que Puerto Rico ha estado presente en su mente desde su adolescencia, influenciado por la figura de Miguel Cotto, quien enfrentó al ghanés (Joshua) Clottey en 2009 en Nueva York, en una pelea de las 147 libras. Para entonces, Baraou tenía 15 años y llevaba dos años en el boxeo aficionado.

Por ello, reconoció que llegará a un país con profunda tradición boxística y que pelear en Puerto Rico representará un momento especial en su carrera.

“Mi primera imagen del boxeo boricua cuando crecía fue (Miguel) Cotto. Me gusta su estilo y cómo es como persona. Siempre veía la bandera presente”, dijo sobre el integrante del Salón de la Fama.

“También he visto a otros peleadores de Puerto Rico. Sé que es una nación de boxeo, apasionada, que se mete de lleno en la pelea. Me gusta. Pelear en Puerto Rico será importante en el trayecto de mi carrera, desde Togo a Alemania, a Londres, y peleando en la carretera todo el tiempo. Es una bendición, un capítulo más en mi libro”, indicó.

Y conociendo a quién se enfrenta, sabiendo en dónde se mete, Baraou dijo que está listo para salir coronado de Puerto Rico.