Amanda Serrano y Reina Téllez protagonizaron una aguerrida pelea en el Coliseo Roberto Clemente como el plato estelar de la cartelera de Most Valuable Promotions.
Análisis
¿El boxeador puertorriqueño está devaluado? Preocupa la falta de campeones taquilleros
La calidad sobre el ring contrasta con la dificultad de llenar coliseos y generar grandes bolsas económicas
13 de enero de 2026 - 11:08 PM