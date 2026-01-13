1 / 9 | ¿El boxeador puertorriqueño está devaluado? Preocupa la falta de campeones taquilleros. Amanda Serrano y Reina Téllez protagonizaron una aguerrida pelea en el Coliseo Roberto Clemente como el plato estelar de la cartelera de Most Valuable Promotions. FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media - Xavier Araújo