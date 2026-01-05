1 / 9 | ¿Debe Amanda Serrano considerar el retiro? Voces del boxeo puertorriqueño opinan. Amanda Serrano y Reina Téllez protagonizaron una aguerrida pelea en el Coliseo Roberto Clemente como el plato estelar de la cartelera de Most Valuable Promotions. FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media - Xavier Araújo
¿Debe Amanda Serrano considerar el retiro? Voces del boxeo puertorriqueño opinan
Tres sectores de dicho deporte coinciden en que la campeona peso pluma enfrenta un punto clave en su carrera
5 de enero de 2026 - 11:10 PM