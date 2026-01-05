Opinión
prima:¿Debe Amanda Serrano considerar el retiro? Voces del boxeo puertorriqueño opinan

Tres sectores de dicho deporte coinciden en que la campeona peso pluma enfrenta un punto clave en su carrera

5 de enero de 2026 - 11:10 PM

Amanda Serrano y Reina Téllez protagonizaron una aguerrida pelea en el Coliseo Roberto Clemente como el plato estelar de la cartelera de Most Valuable Promotions. FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media Serrano se llevó el combate por decisión unánime para arrebatarle el récord invicto a Téllez. FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media
1 / 9 | ¿Debe Amanda Serrano considerar el retiro? Voces del boxeo puertorriqueño opinan. Amanda Serrano y Reina Téllez protagonizaron una aguerrida pelea en el Coliseo Roberto Clemente como el plato estelar de la cartelera de Most Valuable Promotions. FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media - Xavier Araújo
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Desde la perspectiva de tres sectores del boxeo, Amanda Serrano debe considerar el retiro o, en su lugar, comenzar a seleccionar cuidadosamente sus próximas peleas como parte del camino hacia ese momento.

Amanda SerranoBoxeoOMB
Fernando Ribas Reyes
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
