Jonathan “Bomba” González sorprende a Yankiel Rivera para ganar el título interino de la AMB

Jonathan “Bomba” González sorprendió el sábado al olímpico Yankiel “El Doctorcito” Rivera con un triunfo por decisión unánime antes del inicio de la cartelera principal protagonizanda por Amanda Serrano y Reina Téllez en el Coliseo Roberto Clemente.

Los jueces vieron la pelea 114-113, 116-111 y 117-110 a favor de González, de 34 años y excampeón mundial mini mosca (108), para ganar el campeonato interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 112 libras (peso mosca).

González llegó al combate contra Rivera luego de un “no contest” en Japón en octubre de 2024 contra Anthony Olascuaga, monarca mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en el primer asalto.

“Primeramente, darle las gracias a papito Dios por la oportunidad, a mi familia y mis hijas. Trabajé lo más duro que podía. Subí físico. Ustedes vieron cómo estaba en la pelea pasada que, lo voy a decir por primera vez, estaba lastimado de la cervical, no podía guantear. Fui a Japón realmente porque no podía fallar”, reaccionó González luego de triunfo.

PUBLICIDAD

“Hoy, me preparé por cuatro meses sabiendo que iba a pelear contra uno de los mejores boxeadores de Puerto Rico. Sabía que mi experiencia iba más allá que cualquier olímpico o boxeador que viene subiendo con un promotor bueno”, añadió.

Para Rivera, de 28 años, fue su primera derrota como profesional (7-1-1, tres nocauts). Venía de un decepcionante resultado en Orlando en agosto 2025 al registrar un empate contra Angelino Córdova por el título interno mosca de la AMB que ahora ostenta González.

Rivera está primer clasificado en la AMB en las 112. También, aparece cuarto clasificado en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y séptimo en la OMB.

El sábado, la experiencia fue factor para González, quien rechazó ser un “escalón” para el prospecto de Toa Alta.

González fue el agresor desde el primer asalto contra Rivera hasta derribarlo en el segundo episodio con una izquierda. Con la caída, el veterano cagueño tomó control por el resto de la pelea, al tiempo que Rivera intentó remontar.

“Yankiel es fuerte. Trabajó los planos bajos. Sentí los golpes bajos cuando se me pegaba pero sabían golpes que no me iban a lastimar. Sí lo podía sentir pero sabía que a distancia no iba a llegar. Mi papá me lo decía que fuera a distancia pero es que me sentía muy cómodo”, comentó González.

Jonathan "Bomba" González conecta un golpe al rostro de Yankiel Rivera. (Xavier J. Araújo Berríos)

“Pensé que se extendía a 12 asaltos. Lo trabajé. Cuando le di en el primer asalto, no quería como que ajorrarme porque sabía que eran 12. En el segundo, gracias a Freddie Trinidad, me ayudaron. Entiendo que el primer y segundo asalto fueron claves para no cansarme y estar como estuve en el 11 y 12″, añadió.

PUBLICIDAD

Para el futuro, González (28-4-1, 18 nocauts) quiere retar a Ricardo Sandoval (27-2, 18 nocauts), campeón mosca de la CMB y la AMB.

“Ahora mismo, estoy trabajando junto a Amanda Serrano y Jordan Maldonado (entrenador y manejador). No tengo un contrato firmado, pero sí soy leales ellos. Ellos van a decidir qué va a pasar con la carrera de Jonathan González. Hay muchas oportunidades. Se me hizo fácil las 112, me siento fuerte y con pegada”, señaló González.

En otros combates de la cartelera preliminar, Jean Paul Rivera mantuvo su invicto (14-0) al sobrevivir contra su compatriota Alfredo “El Salsero” Cruz (10-4-1) por decisión mayoritaria.

“Vino a hacer el trabajo. Lo hizo muy bien. Hicimos lo que vinimos hacer. Hicimos un gran trabajo. De mis 14 peleas, una de mis mejores. Lo que pasó hoy son cosas que pasan y eso vamos aprender. Pude haber hecho mejor, pude hacer más pero fue lo que se hizo”, declaró Jean Paul Rivera, con el rostro inflamado luego del duro combate.

Más temprano en la jornada, Henry “Moncho” Lebrón también preservó su marca perfecta (21-0) al lograr un nocaut técnico en el séptimo asalto ante Juan Tapia (14-5) en una pelea en las 130 libras.

Fue la primera pelea de Lebrón desde diciembre 2024.