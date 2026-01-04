Amanda Serrano triunfa pero no logra noquear a Reina Téllez en el coliseo Roberto Clemente

Amanda Serrano no pudo empatar la marca de nocauts en el boxeo profesional femenino tras vencer el sábado por decisión unánime a Reina Téllez en la cartelera de Most Valuable Promotiones (MVP) ante una gran multitud en el Coliseo Roberto Clemente.

Serrano (48-4-1, 31 nocauts), de 37 años y en su regreso a las 126 libras donde es reina indiscutible, buscaba arribar a las 32 anestesiadas en poder de la legendaria estadounidense Christy Martin.

Con el resultado en las manos de los jueces, Serrano prevaleció 98-92, 97-93 y 97-93.

Téllez, de 22 años, fue una rival de último minuto al sustituir a la mexicana Erika Cruz, descartada la revancha por el equipo de Serrano debido a un resultado positivo por dopaje.

De San Antonio, Texas, Téllez no pudo pelear por los títulos pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en posesión de la puertorriqueña al no lograr el peso (126.6).

PUBLICIDAD

Esto no desanimó a la joven púgil, quien vino a darlo todo contra la experimentada Serrano sin importarle el escenario local que gritaba a favor de la carolinense.

Téllez rindió los 10 asaltos a tres minutos, dándole pelea a Serrano, inflamándole el pómulo derecho.

Finalizado el combate con el público alborotado, ambas boxeadores sonrieron y se abrazaron en el medio del cuadrilátero.

En la pelea semiestelar, Stephanie Han retuvo su cinturón mundial de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a la veterano Holly Holm luego de que el combate fuera detenido en el séptimo asalto por un cabezo accidental.

Han, de 35 años, permaneció invicta con récord de 12-0 y 3 nocauts.

El cabezazo ocurrió durante un contraataque cuando restaba 1:38 minutos del séptimo episodio. Tras la revisión del médico, el oficial detuvo el combate.

Al sobrepasar la cantidad de asaltos para ir a las tarjetas, los jueces favorecieron 69-65, 69-64 y 68-65 a Han.

“No sabía cuán grave era (la cortadura). Justo cuando me dio el cabezazo, la sangre bajó. Entiendo un poco de español y entendí la palabra clave sobre el golpe. Esperaba que se fuera a decisión y así fue”, declaró Han.

“Holly es un fenómeno. Tiene poder. Tengo respeto. Fui más técnica y hábil que ella. Lancé mejores combinaciones que ella. Me encantaría una revancha. Soy de Texas y ella de Nuevo México. Me gustaría que fuera en mi ciudad o en la de ella porque sé que los fanáticos respaldarán”, agregó.

PUBLICIDAD

Holm (34-3-3), de 43 años y miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, tuvo su segunda pelea en el boxeo rentado tras su retorno en 2025 luego de una ausencia de 13 años.

Al igual que Serrano vs. Téllez, el combate fue a tres minutos por episodio.

Más temprano en la transmisión principal, la boricua Krystal Rosado regresó a la ruta ganadora tras derrotar por decisión unánime a Taina Walters (7-4).

Los jueces estuvieron a favor la carolinense, 60-54, en las tres tarjetas después de seis asaltos en el combate de las 118 libras.

Krytal Rosado suerta una izquierda contra Tania Walters. (Xavier J. Araújo Berríos)

Rosado, de 23 años, mejoró a 7-1 con dos nocauts. Había perdido por decisión unánime el pasado octubre contra Shurretta Metcalf (15-5-1, 2 nocauts) en Texas.

“Agradecida con todo el apoyo que he recibido desde mi derrota. Hoy les demuestro que vengo con más fuerza, con todo, que la derrota no fue nada en mi carrera, solo un aprendizaje más”, expresó Rosado, quien no descartó una revancha contra Metcalf.