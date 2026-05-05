Demoledor gana el Derby Puertorriqueño y se impone en su división

( Cortesía/Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico )

Canóvanas - El potro Demoledor ganó el domingo el Derby Puertorriqueño al responder al ataque de Gran Porte, que lo igualó en los 200 metros finales, y de esa manera llamó la atención en la división de nativos tresañeros.

El Derby representó la primera pata de la Triple Corona boricua. La segunda será el 7 de junio con la Copa Gobernador. La temporada 2026 es especial para la división de nativos tresañeros, ya que existe la posibilidad de que Camarero sea sede este año del Clásico del Caribe.

Demoledor llegó al Derby sin haber ganado en tres presentaciones. Es apenas el tercer ejemplar maiden (sin victorias previas) que conquista el Derby Puertorriqueño.

El ejemplar, entrenado por Ramón Morales para el Establo Sonata, partió bien de la gatera y se colocó detrás del paso que marcaron El Equivocado y Danzarín. Pasaron en 24.25 y 47.74 segundos el cuarto y la media milla, respectivamente.

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“Es un caballo inmaduro todavía. Hubo que trabajar mucho en el área del ‘gate’ y hay que darle crédito a Pito, que trabajó fuerte con él. Me decía: ‘tráemelo’ todos los días”, dijo Morales. “Y Juan Carlos (Díaz) me decía, luego de las primeras dos carreras del potro, que estaba inmaduro todavía”.

Díaz colocó a Demoledor por fuera y comenzó su movida a mitad de la segunda curva. Al entrar en la recta final, tomó la ventaja y se despegó por tres cuerpos.

“Quise ir por fuera y cerca del paso. Hay tráfico y los que van detrás cogen arena. Son potros y no tienen experiencia con eso. Aproveché. Y en un punto me fui. Lo dejé correr para que vaya aprendiendo”, explicó Díaz sobre su estrategia.

Además de partir bien, Demoledor también respondió cuando Gran Porte lo igualó con un avance sostenido en la recta final. Gran Porte, también del Establo Sonata, llegó a sacarle una nariz de ventaja, pero Demoledor reaccionó y terminó ganando por un cuerpo, con tiempo de 1:47.52 para la distancia de 1 1/6 de milla.

Demoledor se despegó en los metros finales tras responder a la presión de Gran Porte en la recta final del Derby Puertorriqueño en el Hipódromo Camarero. (Cortesía/Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico)

Dejó una buena impresión, sobre todo porque comenzó a ganar sin haber alcanzado plena madurez como potro.

“Es un potro que va madurando entre carreras. Esperamos que siga mejorando porque tiene la capacidad para correr y que se mantenga saludable”, añadió Díaz.

Don Octavio finalizó tercero, luego de rebasar a Gran Porte en los últimos 50 metros con un fuerte avance que, sin embargo, no amenazó a Demoledor.

Participaron 12 potros. No vio acción el campeón dosañero de 2025, El Cura, uno de los ejemplares afectados por un medicamento contaminado que llegó a Camarero.

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