Hospitalizan a José “Piculín” Ortiz por percance de salud
La icónica figura del baloncesto boricua permanece bajo cuidado médico
5 de mayo de 2026 - 9:11 PM
5 de mayo de 2026 - 9:11 PM
La leyenda del baloncesto puertorriqueño, José “Piculín” Ortiz, se encuentra hospitalizado debido a un percance de salud, confirmaron fuentes a El Nuevo Día.
Este diario intentó obtener una reacción de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), pero no fue posible.
Ortiz, de 65 años, anunció a finales de 2023 que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal. A principios de 2025 fue operado y sufrió complicaciones que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos en un hospital del área metropolitana. No obstante, superó esa etapa y fue dado de alta.
Desde entonces, lanzó su marca de ropa en piculinortiz.com y ha tenido éxito en las plataformas digitales con El GOATcast, donde entrevista a figuras del deporte, el entretenimiento y la política, entre otros temas de interés.
Considerado una pieza trascendental en la época dorada del Equipo Nacional en las décadas de 1990 y 2000, también brilló en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Atléticos de San Germán y los Cangrejeros de Santurce, donde conquistó ocho campeonatos.
Un panel de 13 expertos lo escogió en 2022 como el mejor baloncelista en la historia de Puerto Rico en “Leyendas Boricuas del Básquet.
Ortiz dijo presente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot durante el clasificatorio femenino de FIBA en marzo, en apoyo a la Selección Nacional femenina de baloncesto, que clasificó al Mundial.
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