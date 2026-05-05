Hospitalizan a José “Piculín” Ortiz por percance de salud

La leyenda del baloncesto puertorriqueño, José “Piculín” Ortiz, se encuentra hospitalizado debido a un percance de salud, confirmaron fuentes a El Nuevo Día.

Este diario intentó obtener una reacción de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), pero no fue posible.

Ortiz, de 65 años, anunció a finales de 2023 que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal. A principios de 2025 fue operado y sufrió complicaciones que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos en un hospital del área metropolitana. No obstante, superó esa etapa y fue dado de alta.

Desde entonces, lanzó su marca de ropa en piculinortiz.com y ha tenido éxito en las plataformas digitales con El GOATcast, donde entrevista a figuras del deporte, el entretenimiento y la política, entre otros temas de interés.

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1 / 10 | Así quedó el mural dedicado a José "Piculín" Ortiz en Cayey . El mural, bautizado como "Victoria", fue hecho por el artista David Zayas. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 10 Así quedó el mural dedicado a José "Piculín" Ortiz en Cayey El mural, bautizado como "Victoria", fue hecho por el artista David Zayas. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

Un panel de 13 expertos lo escogió en 2022 como el mejor baloncelista en la historia de Puerto Rico en “Leyendas Boricuas del Básquet.