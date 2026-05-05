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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hospitalizan a José “Piculín” Ortiz por percance de salud

La icónica figura del baloncesto boricua permanece bajo cuidado médico

5 de mayo de 2026 - 9:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José “Piculín” Ortiz sonríe junto a Edmundo “Mundi” Báez durante el Premundial femenino FIBA en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en marzo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La leyenda del baloncesto puertorriqueño, José “Piculín” Ortiz, se encuentra hospitalizado debido a un percance de salud, confirmaron fuentes a El Nuevo Día.

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Este diario intentó obtener una reacción de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), pero no fue posible.

Ortiz, de 65 años, anunció a finales de 2023 que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal. A principios de 2025 fue operado y sufrió complicaciones que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos en un hospital del área metropolitana. No obstante, superó esa etapa y fue dado de alta.

Desde entonces, lanzó su marca de ropa en piculinortiz.com y ha tenido éxito en las plataformas digitales con El GOATcast, donde entrevista a figuras del deporte, el entretenimiento y la política, entre otros temas de interés.

Considerado una pieza trascendental en la época dorada del Equipo Nacional en las décadas de 1990 y 2000, también brilló en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Atléticos de San Germán y los Cangrejeros de Santurce, donde conquistó ocho campeonatos.

El mural, bautizado como "Victoria", fue hecho por el artista David Zayas.José “Piculín” Ortíz inaugura oficialmente el mural junto a su familia, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, el artista David Zayas y la directora ejecutiva de Turismo, Willianette Robles.José "Piculín" Ortiz atiende a los medios de comunicación boricuas.
1 / 10 | Así quedó el mural dedicado a José "Piculín" Ortiz en Cayey . El mural, bautizado como "Victoria", fue hecho por el artista David Zayas. - Pablo Martínez Rodríguez

Un panel de 13 expertos lo escogió en 2022 como el mejor baloncelista en la historia de Puerto Rico en “Leyendas Boricuas del Básquet.

Ortiz dijo presente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot durante el clasificatorio femenino de FIBA en marzo, en apoyo a la Selección Nacional femenina de baloncesto, que clasificó al Mundial.

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BaloncestoJosé "Piculín" OrtizSelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoFederación de Baloncesto de Puerto Rico
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