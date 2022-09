Shakur Stevenson perdió sus dos cinturones de campeón superpluma (130 libras) de la forma más dolorosa: en la báscula.

El boxeador estadounidense de raíces puertorriqueñas no pudo hacer el peso este jueves para su pelea de mañana, viernes, ante el brasileño Robson Conceicao en el Prudential Center, de Newark, Nueva Jersey, y fue despojado de sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Stevenson (18-0, 9 KO’s) pesó 131.6 libras y tenía dos horas para perder 1.6 libras. El atleta de 25 años determinó que no podría hacerlo, por lo que lo despojaron de sus campeonatos. Igualmente, enfrenta una multa de la Comisión Atlética del Estado de Nueva Jersey y es posible que pierda parte de la bolsa de $3 millones que se ha señalado que iba a ganar.

PUBLICIDAD

Por su parte, Conceicao (17-1, 8 KO’s), quien dio 129.6 libras, podría optar por los títulos de salir airoso mañana.

“Lo di todo. He sido profesional toda mi carrera y he ganado peso, pero mi cuerpo ya no puede hacer 130. Mi salud tiene que ser lo primero. Subiré a 135 en mi próxima pelea”, escribió Stevenson en su cuenta de Twitter (@ShakurStevenson).

En esa misma cartelera estarán activos los puertorriqueños Henry “Moncho” Lebrón (16-0, 10 KO’s), que se medirá ante Andy Vences (23-3-1, 12 KO’s) en el peso superligero (140 libras), y Orlando “Capu” González (18-1, 11 KO’s), que hará lo propio ante Misael López (13-1, 5 KO’s) en la división pluma (126 libras).

La pelea de Stevenson-Conceição y la de Keyshawn Davis versus Omar Tienda se transmitirán en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ (transmisión simultánea) desde las 10:00 p.m. Mientras, las otras reyertas se verán por ESPN+ desde las 6:00 p.m.