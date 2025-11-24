Opinión
24 de noviembre de 2025
77°despejado
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Stephanie Piñeiro retiene el título interino wélter de la AMB en Bayamón

La puertorriqueña dominó a la argentina Anahí Sánchez por decisión unánime y mejoró su marca a 10-0

24 de noviembre de 2025 - 8:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephanie “La Medicina” Piñeiro (derecha) se impuso por decisión unánime a la argentina Anahí “La Indiecita” Sánchez (izquierda). (Suministrada / Gaudier Media Communications)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La puertorriqueña Stephanie “La Medicina” Piñeiro (10-0, 3 KO’s) defendió con éxito el campeonato mundial interino wélter (147 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer por decisión unánime a la argentina Anahí “La Indiecita” Sánchez (26-7, 13 KO’s), en una cartelera celebrada el sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

RELACIONADAS

Piñeiro mantuvo el control durante los 10 asaltos, marcando el ritmo con combinaciones precisas sobre la excampeona mundial. En el cuarto episodio ambas peleadoras visitaron la lona, pero la puertorriqueña estableció nuevamente su dominio en el resto del combate. Las tarjetas de los jueces favorecieron a Piñeiro 100-90 y 98-92 (dos veces).

En otro de los resultados, el estadounidense Ephraim “The Effect” Bui (11-1, 9 KO’s) se coronó campeón gallo NABO (118 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al noquear de forma contundente al bayamonés Juan “Juancito” Zayas (13-1-1, 10 KO’s).

El cagüeño Jaycob “Baki” Gómez (14-0-1, 8 KO’s), prospecto de las 130 libras, derrotó por nocáut técnico en siete asaltos al ecuatoriano y exolímpico Luis Porozo.

En otro de los combates destacados, Abisael “El Sobrino” Cotto (10-0, 8 KO’s) superó por decisión unánime al veterano Félix “La Sombra” Caraballo (13-6-2, 9 KO’s). Los tres jueces anotaron 80-72.

Manuel “El Feroz” Febus (2-0, 2 KO’s) logró un nocáut técnico en el tercer asalto sobre Alex Pallette tras enviarlo tres veces a la lona con golpes al cuerpo. Por su parte, Diego Nieves (3-0, 3 KO’s) definió su combate con un gancho al hígado en el segundo asalto para imponerse a Edwin Collazo (0-1).

La cartelera también incluyó dos debuts exitosos: Mario Rodríguez (1-0, 1 KO) se repuso de una caída en el primer asalto para noquear en el segundo a Luis Rodríguez (0-2), mientras que Christopher James Jorge (1-0, 1 KO) venció por nocáut en el primer asalto a José Torres.

La cartelera incluyó una exhibición de cuatro asaltos entre el exdoble campeón mundial Juan Manuel “Juanma” López y Jonathann “Gallo the Producer” Rosario, que fue declarada empate mayoritario. Un juez favoreció a López y dos optaron por la igualdad.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
