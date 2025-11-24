Stephanie Piñeiro retiene el título interino wélter de la AMB en Bayamón

La puertorriqueña Stephanie “La Medicina” Piñeiro (10-0, 3 KO’s) defendió con éxito el campeonato mundial interino wélter (147 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer por decisión unánime a la argentina Anahí “La Indiecita” Sánchez (26-7, 13 KO’s), en una cartelera celebrada el sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Piñeiro mantuvo el control durante los 10 asaltos, marcando el ritmo con combinaciones precisas sobre la excampeona mundial. En el cuarto episodio ambas peleadoras visitaron la lona, pero la puertorriqueña estableció nuevamente su dominio en el resto del combate. Las tarjetas de los jueces favorecieron a Piñeiro 100-90 y 98-92 (dos veces).

En otro de los resultados, el estadounidense Ephraim “The Effect” Bui (11-1, 9 KO’s) se coronó campeón gallo NABO (118 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al noquear de forma contundente al bayamonés Juan “Juancito” Zayas (13-1-1, 10 KO’s).

El cagüeño Jaycob “Baki” Gómez (14-0-1, 8 KO’s), prospecto de las 130 libras, derrotó por nocáut técnico en siete asaltos al ecuatoriano y exolímpico Luis Porozo.

En otro de los combates destacados, Abisael “El Sobrino” Cotto (10-0, 8 KO’s) superó por decisión unánime al veterano Félix “La Sombra” Caraballo (13-6-2, 9 KO’s). Los tres jueces anotaron 80-72.

Manuel “El Feroz” Febus (2-0, 2 KO’s) logró un nocáut técnico en el tercer asalto sobre Alex Pallette tras enviarlo tres veces a la lona con golpes al cuerpo. Por su parte, Diego Nieves (3-0, 3 KO’s) definió su combate con un gancho al hígado en el segundo asalto para imponerse a Edwin Collazo (0-1).

La cartelera también incluyó dos debuts exitosos: Mario Rodríguez (1-0, 1 KO) se repuso de una caída en el primer asalto para noquear en el segundo a Luis Rodríguez (0-2), mientras que Christopher James Jorge (1-0, 1 KO) venció por nocáut en el primer asalto a José Torres.