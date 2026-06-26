Tito Trinidad no duda: Xander Zayas vencerá a Jaron Ennis

Tito Trinidad conoce muy bien la exigencia de la división súper wélter.

Con esa experiencia como respaldo, el excampeón mundial opinó sobre la primera gran defensa del boricua Xander Zayas, quien este sábado expondrá sus títulos de las 154 libras frente al invicto Jaron “Boots” Ennis en el Barclays Center en Brooklyn.

Zayas defenderá sus coronas de la OMB y la AMB ante Ennis, quien renunció a sus campeonatos del peso wélter (147 libras) para subir de división en busca de destronar al puertorriqueño.

Recordando su propia trayectoria en las 154 libras, El Nuevo Día le preguntó a Trinidad qué esperaba del combate.

“Es una pelea dura, pero la vamos a ganar”, pronosticó Trinidad.

PUBLICIDAD

Trinidad vivió algunos de los momentos más memorables de su carrera en esta división, incluyendo su dramática victoria sobre Fernando Vargas, una pelea que redefinió su legado.

Para Zayas (23-0, 13 nocauts), esta será apenas su tercera pelea en las 154 libras y la primera frente a un rival del calibre de Ennis, invicto en 35 combates, con 31 victorias por nocaut y excampeón unificado del peso wélter.

Además, ambos comparten una particularidad: son entrenados por sus respectivos padres. Ennis trabaja bajo la dirección de Bozy Ennis, mientras que Trinidad construyó toda su carrera junto a su padre y entrenador, Félix Trinidad Sr.

Más allá del pronóstico, Trinidad expresó su deseo de que Zayas continúe el legado del boxeo puertorriqueño y reciba un recibimiento de campeón cuando regrese a la isla.

“Zayas va a ganar esta pelea y a ese, como a (Oscar) Collazo los vamos a comenzar a recibir en el aeropuerto. Lo vamos a recibir luego de una gran victoria”, dijo Trinidad al mencionar también al invicto campeón boricua de las 105 libras.

Trinidad hizo las expresiones mientras participaba del recibimiento en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín al campeón de la NBA, José Alvarado, el jueves.

El miembro del Salón de la Fama aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la afición boricua.

“Boxeo es mi deporte. Tenemos que volver a recibir a los campeones, como hacíamos”, dijo Trinidad, recordando las multitudinarias caravanas que paralizaban el tránsito cuando regresaba a la isla tras conquistar títulos mundiales.