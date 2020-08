Todd duBoef, presidente de la compañía Top Rank, soltó una carcajada de alivio ante la pregunta sobre los aciertos de la “burbuja” establecida en el centro de convenciones del hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada, el pasado junio para celebrar las primeras carteleras de boxeo en medio de la pandemia del coronavirus.

“¡Lo logramos!”, exclamó el ejecutivo, hijastro del fundador de la empresa, Bob Arum, sobre el éxito del experimento.

Para duBoef, poder celebrar 70 peleas en 13 carteleras entre el 9 de junio y el 21 de julio en un ambiente controlado y sin público fue la victoria principal de la empresa al ser el segundo deporte profesional, después de las artes marciales mixtas (UFC), en celebrar eventos en Estados Unidos durante la emergencia del COVID-19 y con un modelo que en estos momentos es imitado por la NBA y la NHL (hockey sobre hielo).

“Ese es el éxito mayor, el hecho de que pudimos ejecutar más de diez eventos en seis semanas en este ambiente del COVID fue un gran éxito. Es algo que nunca habíamos experimentado y pensado, pero crear esto y poder cumplir con los fanáticos del boxeo alrededor del mundo y nuestros socios de ESPN es un gran triunfo. No pudimos hacer esto sin el estado de Nevada y el MGM, quienes fueron bien instrumentales en ayudarnos a ejecutar en la burbuja”, declaró a El Nuevo Día.

Sin embargo, la “burbuja” no estuvo exenta de casos positivos. De los 2,359 exámenes realizados en el hotel, 19 resultaron con el virus. Uno de los afectados fue el manejador de Mikkel LesPierre, contrincante del puertorriqueño José “Sniper” Pedraza, lo que provocó que la reyerta fuera movida del 18 de junio al 2 de julio. Pedraza salió triunfante del compromiso.

El caso de LesPierre movilizó a Top Rank a tomar medidas estrictas de solo permitir a dos personas en el equipo con el peleador dentro de la “burbuja”.

Entre los atletas contagiados figuró el campeón súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Jamel Herring, quien dio dos veces positivo para cancelar las fechas del 2 y 14 de julio contra el retador boricua, Jonathan “Polvo” Oquendo. La pelea se pautó para el 5 de septiembre.

Pese a los contratiempos, duBoef aplaudió a la empresa por responder sin titubeos a los casos surgidos en la “burbuja”. “Ante los casos positivos, creo que respondimos apropiadamente. Muchos de los casos fueron asintomáticos. Nadie demostró síntomas. Así que es más difícil detectarlo. Creo que lo más difícil para mí fue preocuparme solo por las pruebas positivas y olvidarme de los problemas que tiene el boxeo como los peleadores en sobrepeso, lesiones, o dopaje. Todo eso existe y lo olvidamos por un momento por la preocupación del COVID”, señaló.

Uno de los problemas fuera del COVID-19 fue la cancelación del combate entre Mark John Yap y Miguel Marriaga, pelea que iba a ser la estelar el 16 de julio en la cartelera, en la cual Félix Verdejo ganó por nocaut contra Will Madera, debido a que el primero no cumplió en la báscula al pesar 8.7 libras más del peso establecido (128).

Para el regreso de la acción en la “burbuja” el 22 de agosto, duBoef empujará a que los peleadores puedan realizarse pruebas antes de llegar a Las Vegas. “Una de las cosas que aprendimos ahora en el proceso es que los peleadores tienen que hacerse la pruebas regularmente antes de llegar a Las Vegas. Asegurarnos que tengan el acceso a los laboratorios donde viven o donde entrenan. Es algo que tenemos que trabajar”.

Complicaciones en el proceso

Fuera de buscar fallos dentro de la “burbuja”, duBoef señaló que las mayores complicaciones estuvieron en identificar rivales —para sus boxeadores— que estuvieran listos para subir al ensogado ante las limitaciones para entrenar por el cierre de los gimnasios en toda la nación, al tiempo que otros tuvieron problemas para viajar.

“Lo que queríamos tener en ese periodo era un mayor acceso a los peleadores debido a las restricciones de viajes. (También) Ojalá hubieran tenido más acceso a los gimnasios de Estados Unidos para que los peleadores aquí estuvieran listos. Muchos de los gimnasios estuvieron cerrados, así que estuvimos que esperar a que ellos se pusieran en forma y fue difícil”, dijo.

“Ojalá hubiera podido mejorar la experiencia de aquellos que vivieron en la burbuja por 45 días. Poco a poco fuimos ofreciendo ciertas comodidades porque todo estaba muy restringido y limitado. Dimos ciertos accesos para que fueran a las piscinas, cosas así que debimos pensar por adelantado. Pero, creo que manejamos todo bastante bien”, apuntó.

Sobre los aspectos de la producción, duBoef dijo que fueron mejorando en la marcha como la inclusión de más paneles LED para darle un mayor atractivo a la transmisión. Para el segundo asalto de “la burbuja”, buscará ampliar el uso de las pantallas y agregar sonidos de fanáticos como los que utilizan en la Liga Premier de fútbol en Inglaterra y en la NBA. De algo que duBoef no es fanático son de los carteles de aficionados colocados en las gradas de los estadios de Grandes Ligas.

“Es bien difícil recrear una producción que parezca que está en vivo en una arena, así que tienes que crear un elemento diferente. Creo que nos fue bien con los paneles. Creo que la NBA lo está haciendo bien en la presentación de sus productos con los videos por todos lados. Pero creo que podemos hacer más cosas creativas. Recuerda que terminamos el primer capítulo de nuestra burbuja cuando todo el mundo estaba comenzando su primer capítulo. Siento que hicimos un buen trabajo al adelantarnos primero que nadie”, resaltó.

Recomendaciones a otras ligas

duBoef no tiene muchos consejos que darle la NBA, que retomó su temporada 2019-20 el 30 de julio en las instalaciones deportivas de Walt Disney World en Orlando, Florida. Desde el 29 de julio, la liga no ha reportado casos positivos de los 343 jugadores activos.

Sobre las Grandes Ligas, que ha registrado con dos brotes en los Marlins de Florida y los Cardinals de San Luis, duBoef no está seguro de cómo la temporada de MLB pueda terminar.

“Tienen diferentes dificultades porque tienen equipos grandes. En nuestro caso, limitamos al boxeador a tener solo dos personas a su lado. No permitimos manejadores ni nutricionistas. Sabíamos que, al tener más personas en el ambiente, las probabilidades eran más altas de exposición propagación al virus, así que tomamos medidas muy estrictas. En boxeo tienes a dos peleadores y al referí. En la pelota hay mucho más”, opinó.

Sobre un mercado pequeño como, por ejemplo, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) que contempla implementar en la isla una burbuja, duBoef enfatizó en que lo más importante para triunfar en este sistema es la realización de pruebas rápidas.

“La clave para nosotros, y no puedo ser más enfático en esto, es que todo esto no pudo pasar sin las pruebas (moleculares) rápidas y las instalaciones que tuvimos. Tenemos un laboratorio que puede hacer las pruebas rápidas. Con el resultado de esto pudimos hacer la burbuja. No sé de los recursos que tienen Puerto Rico. Asumo que la NBA y NHL tienen acceso al mismo laboratorio que tenemos. Esa es la fundación para la creación de una burbuja: pruebas rápidas y resultados rápidos. Cuando puedes hacer eso, lo puedes lograr. Si lo haces con resultado que se reflejan tres o cuatro días después, es difícil de hacerlo”, enfatizó.

Top Rank vuelve el 22 de agosto a “la burbuja” por ESPN con la pelea estelar entre Eleider “Storm” Alvarez y Joe Smith Jr. en una eliminatoria para el título mundial ligero pesado de la OMB.