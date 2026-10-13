Un inesperado giro le cambia los planes a Juanmita López: “Nos pica un poquito”

Caguas - El púgil Juanmita López recibió este martes una noticia que lamenta, pero a la que también busca sacarle provecho.

Su pelea del 17 de octubre, que originalmente estaba pautada a ocho asaltos, fue reducida a seis vueltas, por lo que tendrá que esperar para debutar en combates de mayor duración.

El joven boxeador enfrentará al mexicano Jesús “Pumita” Ramírez, quien tiene marca de 3-1 y un nocaut, según informó Miguel Cotto Promotions, empresa promotora del combate.

De acuerdo con López, ninguno de los rivales evaluados aceptó enfrentarlo a ocho asaltos. Ramírez accedió a pelear a seis vueltas y la promotora aprobó el cambio para mantener la fecha en el calendario. El encuentro se celebrará en la Cancha Roger Mendoza de Caguas, explicó el portavoz de Top Rank, Gardy López.

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El púgil puertorriqueño aseguró que estaba preparado para dar el salto a ocho asaltos, con la intención de comenzar a llamar la atención en la división de las 115 libras.

Aunque reconoció su decepción por el cambio, anticipó que aprovechará la preparación acumulada para ofrecer una actuación todavía más intensa.

“Tuvimos que tomar la decisión de bajar a seis asaltos, pero nosotros, como quiera, estamos listos para darle un gran espectáculo a Caguas. Estoy un poco desilusionado, sí. Los que pelean a ocho asaltos ya van entrando en las clasificaciones mundiales y pelean por títulos regionales. Nos pica un poquito no poder ir a ocho asaltos, pero como quiera estamos emocionados de subirnos al ring”, expresó López.

El boxeador, sin embargo, entiende que haber completado un campamento de entrenamiento enfocado en una pelea más larga podría convertirse en una ventaja.

“Hicimos un buen campamento. Siempre nos preparamos a la máxima capacidad. Nos estábamos preparando para ocho asaltos. Era lo que se suponía que pasara. Así que tenemos todo en el tanque”, agregó.

1 / 12 | ¡Cómo pasa el tiempo! Juanmita y Belisa López, toda una vida en el boxeo. Juanmita López de Jesús posa para el lente de El Nuevo Día durante una entrevista a su padre en Caguas, en 2007. - RICARDO ARDUENGO 1 / 12 ¡Cómo pasa el tiempo! Juanmita y Belisa López, toda una vida en el boxeo Juanmita López de Jesús posa para el lente de El Nuevo Día durante una entrevista a su padre en Caguas, en 2007. RICARDO ARDUENGO Compartir

“Ya que son dos asaltos menos, vamos a dar más todavía en comparación con lo que hemos dado en otras peleas”, anticipó.

López, de 20 años y guardia zurda, llegará al combate con récord invicto de 7-0 y tres nocauts. Su presentación más reciente fue en agosto, también en Caguas.

Un rival dispuesto a aceptar el reto

Al otro lado del cuadrilátero estará Ramírez, un oponente al que López comenzó a estudiar recientemente y que, según explicó, fue el único dispuesto a aceptar el enfrentamiento entre los candidatos considerados por su promotora.

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“Ese es el que alzó la mano”, comentó López sobre el mexicano, luego de que otros posibles contrincantes rechazaran la oferta por distintas razones.

Aunque apenas comienza a familiarizarse con su adversario, el boricua ya identificó algunas características de su estilo y anticipó un enfrentamiento de mucha intensidad.

“Es un peleador aguerrido, bien fuerte, a quien le gusta el contragolpeo. Viene a forzar las peleas. Viene a hacer su trabajo: arrebatar a Juanmita López. Pero no se lo vamos a permitir. Tenemos guerra México contra Puerto Rico nuevamente. Vamos a hacer lo que sabemos hacer”, sostuvo.

Juanmita López posa con la medalla de oro World Class Prospect de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). (Cotto Promotion)

El invicto peleador también considera que las características de Ramírez podrían favorecer su propia estrategia sobre el cuadrilátero.

“Su estilo se amolda al nuestro, que nos gusta el contragolpeo, combinado con velocidad y nuestro estilo. Vamos a contrarrestar todo lo que el ‘Pumita’ traiga”, añadió.

Una cartelera con talento boricua

López protagonizará el combate estelar de la cuarta edición de la serie iTH, organizada por Cotto Promotions y H2 Entertainment.

El programa también contará con la participación del excampeón mundial Ángel “Tito” Acosta (25-5, 23 nocauts), quien enfrentará al bayamonés Bryan “Chary” Chevalier (21-3-1, 16 nocauts).

Además, subirán al cuadrilátero Malik “El Emblema” Quiñones (5-1, 4 nocauts), Willjay De La Paz (2-0, 2 nocauts), Jan Luis Cumba (1-0, 1 nocaut) y Yariel Santiago (8-2-1, 2 nocauts).

La velada también tendrá un componente familiar para López, pues su hermana, Belisa López De Jesús (3-1-1), volverá a compartir cartelera con él.