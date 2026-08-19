Una despedida a la manera de Prichard Colón: con música y alegría

El último adiós al exboxeador puertorriqueño Prichard Colón no estuvo acompañado por música triste.

Las canciones “Vivir mi vida” y “La gozadera” enmarcaron este miércoles una ceremonia con la que su familia quiso recordarlo con alegría.

“Vamos a recordar a Prichard como le gustaba”, explicó su hermana Natalie Colón Meléndez sobre la decisión de no utilizar música triste durante el servicio funerario.

Antes de comenzar la ceremonia religiosa, celebrada en la capilla de Newcomer Cremations, Funerals & Receptions, se escuchó “Vivir mi vida”, popularizada por el cantante puertorriqueño Marc Anthony.

El servicio estuvo a cargo del diácono Pedro Laboy, de la Iglesia San Agustín, quien centró su mensaje en la idea de que “somos seres espirituales viviendo una experiencia humana”, una reflexión atribuida al filósofo, paleontólogo y sacerdote jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin.

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Al concluir la ceremonia sonó “La gozadera”, interpretada por Gente de Zona junto a Marc Anthony, para cerrar la despedida con el mismo tono alegre que había pedido la familia. Natalie recordó que su hermano escogió esa canción para una de sus últimas peleas.

Posteriormente, los restos del exdeportista fueron trasladados al Glen Haven Memorial Park, en Winter Park, Florida, donde el sepelio se celebró a la 1:00 p.m.

Colón falleció el 13 de agosto a los 33 años. El puertorriqueño vivió con daño cerebral severo desde octubre de 2015, luego de sufrir un hematoma subdural tras su combate contra el estadounidense Terrel Williams en Fairfax, Virginia.

1 / 21 | La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha. Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. - Ricky Arduengo 1 / 21 La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. Ricky Arduengo Compartir

Repetidos golpes a la nuca y cabeza del puertorriqueño, y contra los cuales el árbitro del combate, Joe Cooper, nunca tomó acción, tuvieron a la postre su efecto adverso sobre el peleador boricua.

Al concluir el choque en el Eagle Bank Arena de la Universidad de George Mason en Virginia, Colón fue llevado en ambulancia a un hospital en Farifax, debido a vómitos y mareos que le comenzaron en el camerino de la sede de la reyerta.

Ese duelo fue su único revés, terminando su carrera con marca de 16-1 y 13 KO’s.