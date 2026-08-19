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Una despedida a la manera de Prichard Colón: con música y alegría

El servicio religioso concluyó con “La gozadera” antes del sepelio del exboxeador en Winter Park, Florida

19 de agosto de 2026 - 3:58 PM

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Familiares y allegados despidieron este miércoles al exboxeador puertorriqueño Prichard Colón durante el servicio fúnebre celebrado en Winter Park, Florida. (Captura de pantalla)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El último adiós al exboxeador puertorriqueño Prichard Colón no estuvo acompañado por música triste.

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Las canciones “Vivir mi vida” y “La gozadera” enmarcaron este miércoles una ceremonia con la que su familia quiso recordarlo con alegría.

“Vamos a recordar a Prichard como le gustaba”, explicó su hermana Natalie Colón Meléndez sobre la decisión de no utilizar música triste durante el servicio funerario.

Antes de comenzar la ceremonia religiosa, celebrada en la capilla de Newcomer Cremations, Funerals & Receptions, se escuchó “Vivir mi vida”, popularizada por el cantante puertorriqueño Marc Anthony.

El servicio estuvo a cargo del diácono Pedro Laboy, de la Iglesia San Agustín, quien centró su mensaje en la idea de que “somos seres espirituales viviendo una experiencia humana”, una reflexión atribuida al filósofo, paleontólogo y sacerdote jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin.

Al concluir la ceremonia sonó “La gozadera”, interpretada por Gente de Zona junto a Marc Anthony, para cerrar la despedida con el mismo tono alegre que había pedido la familia. Natalie recordó que su hermano escogió esa canción para una de sus últimas peleas.

Posteriormente, los restos del exdeportista fueron trasladados al Glen Haven Memorial Park, en Winter Park, Florida, donde el sepelio se celebró a la 1:00 p.m.

Colón falleció el 13 de agosto a los 33 años. El puertorriqueño vivió con daño cerebral severo desde octubre de 2015, luego de sufrir un hematoma subdural tras su combate contra el estadounidense Terrel Williams en Fairfax, Virginia.

Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida.Entre sus principales logros figuran el título de campeón mundial honorario del CMB y la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010, en la categoría de 64 kilogramos. En medio del proceso, utilizó distintos dispositivos de comunicación que le permitían interactuar con quienes lo rodeaban.
1 / 21 | La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha. Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. - Ricky Arduengo

Repetidos golpes a la nuca y cabeza del puertorriqueño, y contra los cuales el árbitro del combate, Joe Cooper, nunca tomó acción, tuvieron a la postre su efecto adverso sobre el peleador boricua.

Al concluir el choque en el Eagle Bank Arena de la Universidad de George Mason en Virginia, Colón fue llevado en ambulancia a un hospital en Farifax, debido a vómitos y mareos que le comenzaron en el camerino de la sede de la reyerta.

Ese duelo fue su único revés, terminando su carrera con marca de 16-1 y 13 KO’s.

Tras pasar tiempo en coma, Prichard sería trasladado al hogar de su madre, quien se se hizo cargo de su cuidado permanentemente en Florida.

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Prichard ColónBoxeo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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