Vasiliy Lomachenko derrota a George Kambosos en 11 asaltos y se convierte nuevamente en campeón mundial

Aunque el dos veces medallista de oro olímpico de 36 años no había ingresado al cuadrilátero desde que peleó por el campeonato indiscutible en mayo pasado, solo le tomó tres capítulos para descifrar a Kambosos.

“Parece que hoy terminamos el combate por nocaut y no fue ‘No-Mas-Chenko.’ Pero entrenamos duro para este momento. Quiero agradecer a mi rival. Es un hombre fuerte y un verdadero guerrero”, expresó Lomachenko, quien expuso pudo ajustarse al estilo de pelea de su oponente.

“Es uno de los mejores peleadores de la historia. Así que no me avergüenzo. Quería terminar la pelea de pie. Quería terminar los asaltos como siempre lo hago. Pero no hay vergüenza en perder ante un hombre como Lomachenko”, destacó el australiano.