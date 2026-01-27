Xander Zayas, ejemplo vivo de que los sueños también nacen en el residencial

Para los niños y niñas del Boys & Girls Club del residencial Las Margaritas, el boxeo dejó de ser solo algo que se ve por televisión y se convirtió en una posibilidad tangible cuando Xander Zayas regresó al lugar donde creció para compartir con ellos.

La sorpresa no fue únicamente conocer a un campeón mundial, sino descubrir que ese monarca salió del mismo residencial y de un entorno que hoy ellos habitan, lo que reafirmó el poder del ejemplo y del modelaje como herramientas de inspiración.

Durante la actividad celebrada el lunes también fue develado un mural en honor al invicto campeón de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), realizado por el artista Sergio Vázquez. La obra, titulada “Si lo puedes soñar, lo puedes hacer”, toma su nombre de una estrofa de la canción “Si lo puedes soñar” del artista puertorriqueño Eladio Carrión.

Zayas —quien buscará unificar títulos ante el alemán Abass Baraou, poseedor del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)— también leyó un cuento a los más pequeños, impartió una clínica de boxeo y ofreció una charla motivacional.

“Todos estaban sorprendidos. Ayer (el lunes) puse un video donde se ve cuando les digo que yo también soy de allá. Fue superbonito y genuino. Me gusta eso. Me gusta pasar tiempo con los niños ya que su energía es genuina”, apuntó Zayas (22-0, 13 KO’s) en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Cuando les dije a los nenes que también era del residencial Las Margaritas, todos se quedaron con la boca abierta. Me decían: ‘¿En serio? ¿Cómo así?’. Es bonito verlo porque les doy esa esperanza de que no importa de donde vengamos porque con el trabajo duro, la dedicación, el enfoque y con buenas personas a tu alrededor nada es imposible. Esto es lo que siempre intento llevar a través de mi carrera“, añadió.

El mural fue realizado por el artista Sergio Vázquez. (alexis.cedeno)

“El peso está superbién”

En cuanto a lo que resta hasta el sábado, cuando se medirá ante Baraou (17-1, 9 KO’s) en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, dijo que estaba contento con todo lo que habían hecho y expuso que su peso “está superbien”.

“Me visualizo como lo he hecho desde el principio: saliendo ganador. El trabajo está hecho. Estoy contento con todo lo que hicimos. Creo que ha sido la mejor preparación que he tenido, y el sábado ponemos todo a prueba”.

“El peso está donde el equipo me quiere, yo me siento contento, estamos bien. Ahora es cuestión de treparnos en la báscula”, agregó al referirse al pesaje, que se llevará a cabo el viernes a partir de las 6:00 p.m. en el Distrito T-Mobile, en San Juan, en un evento abierto al público.

En ese mismo escenario también se realizarán el entrenamiento público del miércoles, a las 5:00 p.m., y la conferencia de prensa del jueves, a las 2:00 p.m.