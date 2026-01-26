Del legado inconcluso al sueño propio: Yadriel Cabán se abre paso en el boxeo

El boxeador boricua Yadriel “El Eléctrico” Cabán Gerena subirá al ring el 31 de enero con una historia que lo impulsa más allá del resultado.

En la cartelera que encabezan su compatriota Xander Zayas y el alemán Abass Baraou, el joven peleará motivado por el legado inconcluso de su padre y su hermano —ambos boxeadores aficionados que no pudieron dar el salto al profesionalismo— y por el motor más fuerte de su presente: sus dos hijos, de dos años y cinco meses y otro de ocho meses.

De 19 años y natural de Isabela, Cabán Gerena (2-0, 2 KO’s) hará su debut en las 115 libras ante Jeremis Hernández Torres (2-2) en una reyerta a cuatro asaltos y que aceptó porque reconoce que pelear en el programa que se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot le puede ayudar en sus aspiraciones.

Sus primeras dos peleas profesionales, realizadas en agosto y septiembre de 2025, fueron en la división de 112 libras.

“Me siento muy contento de que me hayan escogido para esta cartelera”, expresó Cabán Gerena en entrevista telefónica.

“Cuando me ofrecieron la oportunidad no dudé en decir que sí. Hacía como un mes que habían anunciado la pelea de Xander y yo pensaba: ‘¡Guau, qué ilusión sería pelear en una cartelera así de grande!’. Y mira cómo son las cosas, que me llamaron”.

En la pelea estelar, Zayas (22-0, 13 KO’s) expondrá su título de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras el alemán Baraou (17-1, 9 KO’s) arriesgará su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El atleta, que representó al país como aficionado, fue tres veces campeón nacional y ganó medallas en torneos como Cinturón de Oro y Boxam Internacional 2023 —en el que compitió junto a Juanma López de Jesús— recordó que su padre, Daniel “Eléctrico” Cabán, destacó como boxeador amateur y también fue campeón nacional. De igual forma, su hermano Dariel Cabán boxeó como aficionado, pero no pudo cumplir el sueño de firmar como profesional.

Yadriel Cabán Gerena (tercero de izquierda a derecha) fue firmado por las empresas Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment en mayo de 2025. (Miguel Cotto Promotions)

“Estoy llevando el apellido Cabán a un terreno nuevo, porque somos tres peleadores en la familia y dos no pudieron llegar a ser profesionales”, apuntó. “Yo cambié el panorama y ahora soy profesional, y ellos, con mucho orgullo, están viendo en mí lo que no pudieron lograr. Yo, con ese mismo orgullo, llevo el apodo de mi padre, Eléctrico Cabán”, afirmó.

Yadriel explicó que utiliza el mismo apodo de su padre como una forma de honrarlo. Recordó que el sobrenombre surgió porque su progenitor era un boxeador “eléctrico”, razón por la que los fanáticos comenzaron a llamarlo de esa manera.

Sus otros dos amores

El deportista también tiene otros dos motivos que lo mantienen enfocado: su hija mayor, Yailanis Cabán Nieves, y su segundo vástago, Naiel Cabán Nieves. La primogénita nació cuando tenía 17 años, mientras que el varón llegó justo cuando dio el salto al profesionalismo luego de un receso de varios meses.

“Cuando uno tiene hijos a esta corta edad la mentalidad de cambia totalmente. Uno no piensa en uno, piensa en el futuro de sus hijos. Yo quiero que tengan un buen futuro, una casa, que estudien. Que tengan esa oportunidad de estudios que yo no tuve. Quiero cambiar eso con el deporte”, precisó.

Cabán admitió que la llegada de su primera hija marcó un punto de giro en su vida y en su relación con el boxeo. Reconoció que, aunque ya practicaba el deporte, en ese momento no tenía un rumbo claro ni la misma motivación, y que eso cambió tras el nacimiento de Yailanis.

Agregó que antes lanzarse como profesional, se vio obligado a tomar un receso de cuatro a cinco meses y, poco después, con la llegada de Naiel, decidió retomar el boxeo con una mentalidad distinta. Señaló que entonces comenzó a ver el deporte como un medio para progresar y generar ingresos, consciente de que debía atravesar un proceso antes de alcanzar esa meta.

Un compañero que suma

Yadriel suma 10 semanas de entrenamiento y ha tenido la oportunidad de guantear con el campeón mundial unificado del peso mínimo Oscar Collazo, experiencia que agradece profundamente.