Xander Zayas lanza mensaje a “Boots” Ennis y Vergil Ortiz Jr. y agita las 154 libras

Como anticipo de lo que podría ser su próxima pelea, el campeón unificado puertorriqueño Xander Zayas publicó este miércoles en sus redes sociales un video en el que golpea un saco con botas amarillas, en alusión al excampeón Jaron “Boots” Ennis.

En el video, el monarca de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) también lanza un mensaje dirigido a Vergil Ortiz Jr., con quien ha protagonizado un cruce en redes sociales y que este miércoles celebra su cumpleaños número 28.

“Preparándome para mi próxima pelea. Quiero desearle un feliz cumpleaños 28 a mi prospecto favorito”, dice un sonriente Zayas (23-0, 13 KO’s).

La posibilidad de un cruce entre Zayas y Ennis (35-0, 31 KO’s), que podría darse este verano, cobra fuerza en medio del fallido intento de negociación entre Ennis y Ortiz Jr., una pelea que se cayó por diferencias económicas y complicaciones contractuales entre Ortiz y su promotora, Golden Boy Promotions.

PUBLICIDAD

En ese escenario, el intercambio de señalamientos públicos y la incertidumbre sobre el futuro inmediato de Ortiz han abierto espacio para que Zayas gane protagonismo en la conversación de las 154 libras.

Zayas viene de proclamarse campeón unificado de la división superwelter tras arrebatarle el título de la AMB al alemán Abass Baraou y sumarlo a su corona de la OMB, en una pelea celebrada en Puerto Rico el pasado 31 de enero.

Luego de esa victoria, se mencionó la posibilidad de que Zayas se midiera al inglés Josh Kelly (18-1-1, 9 KO’s), quien ese mismo 31 de enero destronó por decisión mayoritaria al ruso Bakhram Murtazaliev para conquistar el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Sin embargo, ese posible combate ha perdido impulso en medio de la expectativa por un eventual choque con Ennis.