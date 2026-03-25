Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Xander Zayas lanza mensaje a “Boots” Ennis y Vergil Ortiz Jr. y agita las 154 libras

El campeón puertorriqueño publicó un video en redes mientras se intensifica la expectativa por posibles combates ante ambos rivales

25 de marzo de 2026 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Xander Zayas tiene récord de 23-0, 13 KO’s. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Como anticipo de lo que podría ser su próxima pelea, el campeón unificado puertorriqueño Xander Zayas publicó este miércoles en sus redes sociales un video en el que golpea un saco con botas amarillas, en alusión al excampeón Jaron “Boots” Ennis.

RELACIONADAS

En el video, el monarca de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) también lanza un mensaje dirigido a Vergil Ortiz Jr., con quien ha protagonizado un cruce en redes sociales y que este miércoles celebra su cumpleaños número 28.

“Preparándome para mi próxima pelea. Quiero desearle un feliz cumpleaños 28 a mi prospecto favorito”, dice un sonriente Zayas (23-0, 13 KO’s).

La posibilidad de un cruce entre Zayas y Ennis (35-0, 31 KO’s), que podría darse este verano, cobra fuerza en medio del fallido intento de negociación entre Ennis y Ortiz Jr., una pelea que se cayó por diferencias económicas y complicaciones contractuales entre Ortiz y su promotora, Golden Boy Promotions.

En ese escenario, el intercambio de señalamientos públicos y la incertidumbre sobre el futuro inmediato de Ortiz han abierto espacio para que Zayas gane protagonismo en la conversación de las 154 libras.

Zayas viene de proclamarse campeón unificado de la división superwelter tras arrebatarle el título de la AMB al alemán Abass Baraou y sumarlo a su corona de la OMB, en una pelea celebrada en Puerto Rico el pasado 31 de enero.

Luego de esa victoria, se mencionó la posibilidad de que Zayas se midiera al inglés Josh Kelly (18-1-1, 9 KO’s), quien ese mismo 31 de enero destronó por decisión mayoritaria al ruso Bakhram Murtazaliev para conquistar el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Sin embargo, ese posible combate ha perdido impulso en medio de la expectativa por un eventual choque con Ennis.

Ennis, por su parte, viene de imponerse con autoridad ante Uisma Lima en su más reciente presentación, que marcó su debut en las 154 libras, tras enviarlo a la lona en dos ocasiones antes de que el árbitro detuviera la pelea al 1:57 del primer asalto. Con este resultado se proclamó campeón mundial interino de la AMB.

Tags
Xander ZayasBoxeoTop Rank
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: