El talentoso peleador puertorriqueño Xander Zayas se había propuesto pelear este año por un título regional, algo que iba a lograr el 11 de junio durante la tradicional cartelera que se celebra en Nueva York antes del Desfile Puertorriqueño en esa ciudad.

Un inesperado virus trastocó sus planes, pues tuvo que retirarse del evento. Sin embargo, esa oportunidad toca nuevamente a sus puertas cuando el 13 de agosto se mida contra el mexicano Elías “Latin Kid” Espadas (22-4, 15 KO’s) por el título NABO, versión de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Resorts World Event Center del Resorts World, en Las Vegas, Nevada.

Su pelea será la semiestelar de la cartelera protagonizada por Teófimo López y Pedro Campa en un combate en las 140 libras.

“Al principio del año convertí en una meta que quería ganar un título regional y se me va a dar la oportunidad en mi segunda pelea del año. Este título lo tendría que haber ganado en mi pelea de junio, pero no se me dio. Ahora tengo esta segunda oportunidad y vamos a tomarla”, declaró el invicto peleador.

PUBLICIDAD

Zayas (13-0, 9 KO’s) reiteró que está completamente recuperado del virus que lo afectó en junio y explicó que realiza su campamento en Fort Lauderdale, Florida. Sobre su contrincante, dijo que es un “un gran guerrero mexicano” y “un veterano en el deporte”.

“Vamos a dar otra guerra entre Puerto Rico y México. Eso me encanta. Me encanta darle gloria a Puerto Rico. Sea con un mexicano o con un estadounidense. Me gusta hacer lo que hago. Eso sí, representa un poco más cuando es Puerto Rico contra México por toda la historia que hat detrás”, subrayó.

El peleador de 19 años entiende que la posibilidad de protagonizar una cartelera está muy cerca. Añadió que espera que esa oportunidad se dé en Puerto Rico.

“Yo veo eso más cerca que lejos. Creo que Top Rank me sigue probando pelea tras pelea. Lo volvemos a ver con un veterano, un guerrero mexicano. Tengo que seguir haciendo lo que me toca, seguir ganando, siguiendo instrucciones, pasándola bien y creo que en dos o tres peleas ya podría estar en un combate estelar. Mi sueño sería que ese primer evento estelar sea en Puerto Rico”, dijo.

Halagado con las palabras de Juan Manuel Márquez

A preguntas de la prensa hoy, el múltiple excampeón Juan Manuel Márquez señaló que uno de los boxeadores jóvenes puertorriquenos que le llama la atención es -precisamente- Zayas. El mexicano declaró que el boricua tiene pegada y técnica, además de que posee buenos movimientos de desplazamiento.

“Puede ser la próxima figura del boxeo boricua”, manifestó Márquez durante una conferencia en la que se presentó una alianza con la compañía Miguel Cotto Promotions para producir y transmitir carteleras a través de la plataforma ProBox TV.

PUBLICIDAD

Al preguntarle sobre esas declaraciones, Zayas se mostró my halagado.

“Eso significa mucho para mí que venga de una leyenda del boxeo como lo es Márquez, alguien que le llevó mucha gloria a su país. Además es un boxeador que me gustaba ver pelear. Era un peleador bastante técnico que tuvo guerras en todas sus peleas. Con Pacquiao obviamente fue una de sus guerras más vistas”, expresó.

“Es un honor porque ahora mismo Puerto Rico tiene una gran lista de peleadores que venimos subiendo. Todos queremos lo mismo, y que él mencione mi nombre en el tope significa que estoy haciendo mi trabajo bien y que debo continuar haciendo lo que hago”, subrayó.