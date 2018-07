Samara, Rusia - Con la vieja pero eficaz receta del centro a la cabeza y gol, Inglaterra volverá a jugar una semifinal de la Copa del Mundo después de 28 años.

El equipo de Gareth Southgate, un obsesivo por las jugadas preparadas que ha enriquecido a sus dirigidos con estrategias de la NBA y la NFL de Estados Unidos, le ganó 2-0 a Suecia el sábado por los cuartos de final de la Copa del Mundo en la Arena Samara.

#ENG WIN! @England book their place in the semi-finals for the first time since 1990!#SWEENG // #WorldCup pic.twitter.com/zOqZAD0kgE