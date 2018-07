Moscú — El grupo de activistas Pussy Riot, que durante años ha sido una piedra en el zapato del presidente ruso Vladimir Putin con sus protestas e interpretaciones de punk, se atribuyó el domingo la responsabilidad por la invasión de cancha que realizaron cuatro personas y que interrumpió la final de la Copa del Mundo entre Francia y Croacia.

Pussy Riot afirmó en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter que el acto fue una protesta.

A los 52 minutos, las cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, ingresaron a la cancha del estadio Luzhniki de manera simultánea, ataviadas con lo que parecían uniformes policiales antiguos, y fueron derribadas por personal de seguridad.

El zaguero croata Dejan Lovren empujó a un hombre que se manifestaba con el grupo y colaboró para que el personal de seguridad lo detuviera.

“Yo estaba realmente enojado, porque estábamos jugando bien en ese momento”, dijo Lovren. “Estábamos jugando buen fútbol y entonces vino la interrupción. Simplemente perdí la cabeza, sujeté al tipo y deseé que lo echaran del estadio”.

Croacia perdió por 4-2 y Francia se coronó.

Una mujer manifestante intercambió palmadas, usando simultáneamente ambas manos, con el delantero francés Kylian Mbappé en el círculo central.

Pussy Riot afirmó que había organizado la invasión, y emitió en Twitter una lista de exigencias al gobierno ruso, incluida la de liberar a los presos políticos, poner fin a los “arrestos ilegales durante las protestas”, y “permitir la competencia política en el país”.

“Hola a todos desde la cancha del Luzhniki, esto es fabuloso”, dijo el grupo en Twitter.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA