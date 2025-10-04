Argentina convoca al astro Lionel Messi para el amistoso ante Puerto Rico en Chicago

Buenos Aires - El regreso de Enzo Fernández y la primera convocatoria para tres futbolistas resaltan en la convocatoria del campeón del mundo Argentina para los amistosos de octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

Fernández, del Chelsea inglés, cumplió con dos fechas de suspensión por su expulsión ante Colombia en eliminatorias sudamericanas y reaparece en la nómina de 28 futbolistas liderada por el astro Lionel Messi.

La Albiceleste se medirá por la fecha FIFA ante la Vinotinto el 10 de octubre en el estadio Hard Rock de Miami. Tres días después, chocará contra los boricuas en el estadio Soldier Field de Chicago.

En la búsqueda de conformar el plantel que disputará el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico Lionel Scaloni citó el viernes por primera vez al seleccionado mayor al arquero Facundo Cambeses, al zaguero Lautaro Rivero y al mediocampista Aníbal Moreno.

Cambeses, de 28 años, se adueñó hace un par de partidos del arco de Racing Club, semifinalista de la Copa Libertadores, en reemplazo del veterano chileno Gabriel Arias. Con él, suman cuatro los arqueros citados para los amistosos.

Scaloni también posó sus ojos en Rivero, de 21 años, cada vez más consolidado en la defensa de River Plate.

En tanto que Moreno, de 26 años, es pilar en el mediocampo del Palmeiras de Brasil, también semifinalista de la Libertadores.

Además del regreso de Fernández, el entrenador volvió a citar al defensor Marcos Senesi, del Bournemouth inglés, recuperado de una lesión en el tendón que sufrió a fines de 2024.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, abrochó en marzo su clasificación al Mundial de 48 equipos que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.