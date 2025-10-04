Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Argentina convoca al astro Lionel Messi para el amistoso ante Puerto Rico en Chicago

El partido entre los argentinos y los boricuas se efectuará el 13 de octubre en el estadio Soldier Field

4 de octubre de 2025 - 10:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Messi encabeza el grupo de 28 jugdores de la selección argentina. (Gustavo Garello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Buenos Aires - El regreso de Enzo Fernández y la primera convocatoria para tres futbolistas resaltan en la convocatoria del campeón del mundo Argentina para los amistosos de octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

RELACIONADAS

Fernández, del Chelsea inglés, cumplió con dos fechas de suspensión por su expulsión ante Colombia en eliminatorias sudamericanas y reaparece en la nómina de 28 futbolistas liderada por el astro Lionel Messi.

La Albiceleste se medirá por la fecha FIFA ante la Vinotinto el 10 de octubre en el estadio Hard Rock de Miami. Tres días después, chocará contra los boricuas en el estadio Soldier Field de Chicago.

En la búsqueda de conformar el plantel que disputará el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico Lionel Scaloni citó el viernes por primera vez al seleccionado mayor al arquero Facundo Cambeses, al zaguero Lautaro Rivero y al mediocampista Aníbal Moreno.

Cambeses, de 28 años, se adueñó hace un par de partidos del arco de Racing Club, semifinalista de la Copa Libertadores, en reemplazo del veterano chileno Gabriel Arias. Con él, suman cuatro los arqueros citados para los amistosos.

Scaloni también posó sus ojos en Rivero, de 21 años, cada vez más consolidado en la defensa de River Plate.

En tanto que Moreno, de 26 años, es pilar en el mediocampo del Palmeiras de Brasil, también semifinalista de la Libertadores.

Además del regreso de Fernández, el entrenador volvió a citar al defensor Marcos Senesi, del Bournemouth inglés, recuperado de una lesión en el tendón que sufrió a fines de 2024.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, abrochó en marzo su clasificación al Mundial de 48 equipos que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

En tanto que Venezuela y Puerto Rico quedaron fuera de la competencia.

Tags
Fútbol profesionalLionel MessiArgentinaPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: