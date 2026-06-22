Colombia busca asegurar clasificación y crece la presión sobre Portugal y CR7

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Sin margen para bajar la guardia, Colombia buscará dar un paso definitivo hacia la clasificación a los dieciseisavos de final de Copa del Mundo cuando el martes enfrente a la República Democrática del Congo.

Los cafeteros debutaron con una victoria 3-1 ante Uzbekistán y encadenar una segunda victoria permitirán a Luis Díaz, James Rodríguez y compañía respirar con tranquilidad de cara a la última fecha del Grupo K, un compromiso contra una Portugal que quedó convulsionada por su empate 1-1 contra Congo que abrió un debate sobre el nivel de su astro Cristiano Ronaldo.

Si las sensaciones dejadas tras el estreno en el Estadio Azteca de la Ciudad de México fueron positivas, Colombia opta por la cautela.

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El sorpresivo empate de Congo frente a un apagado Portugal, fuerte candidato al título, confirmó el diagnóstico del cuerpo técnico colombiano de que el conjunto africano será un rival similar al que se enfrentó hace unos días, pero con una calidad técnica superior.

“Este no es cualquier equipo; ya compitió bien ante una selección poderosa como Portugal. Tienen herramientas muy potentes, pero también nosotros vamos a utilizar las nuestras”, comentó Luis Amaranto Perea, auxiliar técnico del seleccionador Néstor Lorenzo.

De ganar el partido que se disputará en Guadalajara, Colombia sellará su boleto a la próxima ronda del torneo. Quedaría a la espera de conocer si como primera o segunda de su grupo, dependiendo del resultado del Portugal-Uzbekistán y de la última jornada.

Portugal-Uzbekistán

En tanto, Portugal se medirá horas antes a la debutante Uzbekistán, un duelo para el cual llega presionado y salpicado por las fricciones internas.

El mediocampista Joao Neves, autor del gol de la escuadra lusa, puso en polvorosa las redes sociales al declarar que Cristiano era un “jugador más”.

Las declaraciones encendieron el debate sobre el desempeño del veterano delantero y volvió a poner en tela de juicio su titularidad. Los fallos de comunicación dentro del césped y su opaca actuación generaron frustración generalizada entre sus hinchas.

Aislado, el goleador histórico de Portugal apenas creó peligro ante lCongo. La decisión de mantenerlo los 90 minutos generó críticas que también reverberaron en el seleccionador Roberto Martínez. Y más al dejar a jugadores de la talla de Joao Félix, Rafael Leao o Gonçalo Ramos en el banquillo gran parte del encuentro.

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“No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial en un partido donde se necesitan goles”, justificó el entrenador español.

Ante Uzbekistán, Portugal buscará redimirse, siguiendo la estela de otras candidatas al título, como España y Holanda, que igualmente cedieron empates en sus primeros compromisos para luego propinar goleadas en el segundo.