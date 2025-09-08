Daddy Yankee se une a acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

San Juan - La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes que firmó un acuerdo de cooperación con el reguetonero Daddy Yankee -ahora DY- y la empresa Multinational para continuar desarrollando el deporte en Puerto Rico.

El acuerdo tendrá vigencia las temporadas 2025, 2026, 2027 y 2028, dijo el ente federativo.

El convenio busca generar un verdadero impacto a través de actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y promoción de valores compartidos entre la Federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva.

El artista es actualmente socio de la gerencia de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).