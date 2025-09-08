Daddy Yankee se une a acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico
El siete veces ganador del Latin Grammy colaborará con dicho deporte en la isla
8 de septiembre de 2025 - 5:10 PM
San Juan - La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes que firmó un acuerdo de cooperación con el reguetonero Daddy Yankee -ahora DY- y la empresa Multinational para continuar desarrollando el deporte en Puerto Rico.
El acuerdo tendrá vigencia las temporadas 2025, 2026, 2027 y 2028, dijo el ente federativo.
El convenio busca generar un verdadero impacto a través de actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y promoción de valores compartidos entre la Federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva.
El artista es actualmente socio de la gerencia de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
La Selección Nacional masculina, que no jugó en la reciente fecha FIFA, se alista para un importante partido amistoso el 13 de octubre en Chicago contra la campeona del mundo Argentina.
