8 de septiembre de 2025
82°lluvia ligera
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daddy Yankee se une a acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

El siete veces ganador del Latin Grammy colaborará con dicho deporte en la isla

8 de septiembre de 2025 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No es la primera vez que el artista urbano se relaciona con el deporte. En 2021 se convirtió en copropietario de los Cangrejeros del Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. (Suministrada/FPF)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

San Juan - La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes que firmó un acuerdo de cooperación con el reguetonero Daddy Yankee -ahora DY- y la empresa Multinational para continuar desarrollando el deporte en Puerto Rico.

RELACIONADAS

El acuerdo tendrá vigencia las temporadas 2025, 2026, 2027 y 2028, dijo el ente federativo.

El convenio busca generar un verdadero impacto a través de actividades conjuntas, apoyo directo a las selecciones nacionales y promoción de valores compartidos entre la Federación, el sector empresarial y la comunidad deportiva.

El artista es actualmente socio de la gerencia de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La Selección Nacional masculina, que no jugó en la reciente fecha FIFA, se alista para un importante partido amistoso el 13 de octubre en Chicago contra la campeona del mundo Argentina.

Federación Puertorriqueña de FútbolDaddy YankeeFútbol profesional
