30 de agosto de 2025
78°despejado
DeportesFútbol
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Hijo del exgobernador Alejandro García Padilla firma con un club de fútbol juvenil en España

Diego García, de 18 años, jugará con el CD Los Califas en Córdova, Andalucía

30 de agosto de 2025 - 12:20 AM

Alejandro García Padilla, exgobernador de Puerto Rico. (Jorge A Ramirez Portela)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Diego Padilla, hijo del exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, logró un pacto para jugar con el club CD Los Califas en la categoría juvenil A en España.

El exmandatario dio el anuncio del logro de vástago, de 18 años, en su cuenta personal de Instagram.

“Por las muchas fiestas a las que no fue para estudiar, entrenar y dormir; por las dietas estrictas y, en especial, por los postres que rechazó; por los entrenamientos de mañana, de tarde y de noche; por las miles de horas viendo a las estrellas jugar, para aprender de ellos; por los libros leídos; por lo entrenadores que le motivaron y creyeron en él; por los corajes cuando algo salió mal y la satisfacción cuando algo salió bien; porque el trabajo siempre rinde frutos y Dios acompaña al que se esfuerza y mantiene su corazón en Él. Diego, el Zorro de la casa, ¡ves! ¡El esfuerzo rinde frutos! Disfruta tu éxito, te lo has ganado. Sigue así… vas bien mi vida, vas bien”, escribió García Padilla.

García se formó en las categorías menores de fútbol en la isla. Jugó en los clubes de Fraigomar, Surf y la Academia Quintana.

El CD de Los Califas, centro formativo, está ubicado en la ciudad de Córdova en Andalucía.

En el fútbol profesional español juega el boricua Leandro Antoneti, hijo del exvoleibolista nacional Ossie Antonetti, con el Equipo B del Sevilla FC. También, está Jeremy de León, quien recientemente fue transferido del Real Madrid Castilla al club Hércules.

