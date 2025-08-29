Hijo del exgobernador Alejandro García Padilla firma con un club de fútbol juvenil en España

“Por las muchas fiestas a las que no fue para estudiar, entrenar y dormir; por las dietas estrictas y, en especial, por los postres que rechazó; por los entrenamientos de mañana, de tarde y de noche; por las miles de horas viendo a las estrellas jugar, para aprender de ellos; por los libros leídos; por lo entrenadores que le motivaron y creyeron en él; por los corajes cuando algo salió mal y la satisfacción cuando algo salió bien; porque el trabajo siempre rinde frutos y Dios acompaña al que se esfuerza y mantiene su corazón en Él. Diego, el Zorro de la casa, ¡ves! ¡El esfuerzo rinde frutos! Disfruta tu éxito, te lo has ganado. Sigue así… vas bien mi vida, vas bien”, escribió García Padilla.