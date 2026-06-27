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!Histórico Cabo Verde! Avanza a 16vos de final del Mundial

La nación africana se convierte en el país más pequeño en adelantar a la ronda de eliminación directa

27 de junio de 2026 - 11:43 PM

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El portero de Cabo Verde, Vozinha (1) celebra con su compañero Dailon Livramento después de empatar 0-0 con Arabia Saudí en partido por el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) (David J. Phillip)
Por Kristie Rieken

Houston - Cabo Verde completó su improbable paso por la fase de grupos del Mundial con su tercer empate consecutivo para convertirse en el país más pequeño de la historia en avanzar a la ronda de eliminación directa, luego de igualar el viernes 0-0 con Arabia Saudí.

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La pequeña nación insular frente a la costa occidental de África, que debuta en el escenario más importante del fútbol, había empatado 0-0 con España, actual campeón de Europa, y posteriormente vino de atrás para firmar un 2-2 ante Uruguay.

Los tres puntos dejaron a Cabo Verde en el segundo lugar del Grupo H, sólo detrás de España, que venció 1-0 a Uruguay.

Cabo Verde jugará el próximo 3 de julio contra el campeón vigente, Argentina, en Miami, por un lugar en los octavos de final.

Empatar los tres partidos de la fase de grupos no garantiza un lugar en la siguiente ronda en los principales torneos de fútbol. Pero varios equipos lo han logrado anteriormente, como Gales en 1958, Irlanda y Holanda en 1990, y Chile en 1998. Nueva Zelanda, sin embargo, también igualó tres veces en el Mundial de 2010 y quedó eliminado.

El entrenador de Cabo Verde, Bubista, señaló antes del encuentro: “Todos tienen derecho a soñar y nada es imposible”.

Los Tiburones Azules le dieron la razón, superando probabilidades mínimas para llevar a la selección del archipiélago —de poco más de 500,000 habitantes— hasta los dieciseisavos de final.

Una mujer, con el rostro pintado con la bandera de Cabo Verde, sostenía una pancarta con la leyenda: “Islas pequeñas, grandes sueños”.

Un sueño que han hecho realidad mientras continúan con su mágica aventura por el máximo escenario del fútbol mundial.

Lo hicieron con otra sólida actuación de Vozinha, el arquero de 40 años cuyo éxito en el torneo le ha ayudado a acumular más de 16 millones de seguidores en Instagram.

Realizó una atajada en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando se quedó con un cabezazo de Mohamed Kanno que impidió que Arabia Saudí abriera el marcador. Tuvo otra oportuna intervención a los 66 minutos, cuando se lanzó para desviar un disparo de Mohammed Abu Al -Shamat.

Su tercera atajada llegó en el minuto 92, cuando detuvo un disparo de Abdullah Al -Hamdan.

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Mundial de Fútbol 2026
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