Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Irán fuera del Mundial? La guerra que sacude el fútbol internacional

El conflicto con Estados Unidos e Israel pone en duda la presencia iraní en el Grupo G de la Copa del Mundo FIFA

1 de marzo de 2026 - 5:28 PM

Personas observan desde una azotea mientras una columna de humo se eleva tras un ataque en Teherán, Irán, el domingo 1 de marzo de 2026. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente de la federación de fútbol de Irán afirma que no sabe si la selección nacional podrá disputar partidos del Mundial en Estados Unidos tras el sorpresivo bombardeo de Estados Unidos e Israel contra su país.

“Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, dijo Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3, mientras Irán e Israel intercambiaban ataques como parte de una guerra en expansión provocada por el bombardeo.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán continuaron un segundo día el domingo después de que la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, sumiera el futuro de la República Islámica en la incertidumbre y aumentara el riesgo de inestabilidad regional.

Irán quedó encuadrado en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles —donde se enfrenta a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente— antes de medirse con Egipto en Seattle el 26 de junio.

Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump.

Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak.Manifestantes también marcharon en apoyo del cambio de régimen en Irán durante una manifestación en Richmond Hill, Ontario.
1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber

La FIFA no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press sobre la situación actual respecto a la participación de Irán en el Mundial.

