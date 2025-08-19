Opinión
19 de agosto de 2025
92°nubes rotas
DeportesFútbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jeremy De León sale cedido del Real Madrid Castilla en España

El futbolista puertorriqueño jugará con otro club en la tercera división de dicho país

19 de agosto de 2025 - 1:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jeremy de León en uniforme de la Selección Nacional. (Nahira Montcourt)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El futbolista boricua Jeremy de León saldrá cedido del Real Madrid Castilla hacia del Hércules de Alicante, se hicieron eco este martes los principales medios de comunicación españoles.

RELACIONADAS

El lunes, el productor puertorriqueño con experiencia en beIN Sports y Apple TV, Arnaldo Marrero, adelantó el entonces posible movimiento.

De León, de 21 años, se alista para una temporada 2025-26 recuperado de par de operaciones de hombro que vieron limitada su participación sobre el terreno de juego. Cuando estuvo saludable, no pareció contar en los planes del entonces entrenador y leyenda del fútbol español Raúl González Blanco, así como tampoco ahora con el exdefensor y técnico Álvaro Arbeloa.

El Hércules, que jugó por última vez en la primera categoría en 2010-11, compite en el Grupo B de la Primera Federación (tercera categoría).

Aunque nunca jugó de forma oficial con el primer equipo del Madrid, sí formó parte de la expedición del conjunto blanco en la conquista de su decimoquinta Champions League en 2023-24. Fue apadrinado como el “amuleto”.

En su carrera en España, De León registra tres goles e igual número de asistencias en 58 compromisos.

Tags
Fútbol profesionalReal Madridjeremy-de-leon
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
