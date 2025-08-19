Jeremy De León sale cedido del Real Madrid Castilla en España

El futbolista boricua Jeremy de León saldrá cedido del Real Madrid Castilla hacia del Hércules de Alicante, se hicieron eco este martes los principales medios de comunicación españoles.

El lunes, el productor puertorriqueño con experiencia en beIN Sports y Apple TV, Arnaldo Marrero, adelantó el entonces posible movimiento.

De León, de 21 años, se alista para una temporada 2025-26 recuperado de par de operaciones de hombro que vieron limitada su participación sobre el terreno de juego. Cuando estuvo saludable, no pareció contar en los planes del entonces entrenador y leyenda del fútbol español Raúl González Blanco, así como tampoco ahora con el exdefensor y técnico Álvaro Arbeloa.

El Hércules, que jugó por última vez en la primera categoría en 2010-11, compite en el Grupo B de la Primera Federación (tercera categoría).

Aunque nunca jugó de forma oficial con el primer equipo del Madrid, sí formó parte de la expedición del conjunto blanco en la conquista de su decimoquinta Champions League en 2023-24. Fue apadrinado como el “amuleto”.