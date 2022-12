La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, no quiso entrar en consideraciones en torno a las declaraciones emitidas este lunes por la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) en las que acusa al Copur y al Tribunal Apelativo y Arbitraje Deportivo (TAAD) de una actitud hostil y amenaza con demandar.

“De fútbol no tengo nada que comentar. Esto es un proceso que está corriendo su curso. Tengo que esperar que la Federación conteste al comité ejecutivo (del Copur) el día 12 de enero, según la fecha planteada. No voy a ventilar nada del asunto hasta tener la comunicación oficial por parte de la Federación”, expresó Rosario en entrevista telefónica.

La presidenta del Copur manifestó que hasta el lunes no han recibido ningún documento o comunicación de parte de la FPF y reiteró que tendrán hasta el 12 de enero para estar en cumplimiento con las resoluciones emitidas.

Rosario explicó que en caso de que la FPF cumpla con la fecha de entrega, lo que se reciba será examinado por el comité ejecutivo en su próxima reunión, que tomará la decisión que entienda pertinente. El ejecutivo aún no tiene una fecha definida para su reunión de enero.

PUBLICIDAD

En caso de que la FPF no conteste, Rosario señaló que se deja en manos del ejecutivo para que decida lo que procede.

“Aquí no hay nada establecido. Las decisiones del ejecutivo se van tomando reunión a reunión. Caso a caso, según van pasando las situaciones. Esperamos que el día 12 ellos estén en cumplimiento, y de ahí decidiremos los próximos pasos a seguir”, expresó Rosario.

En cuanto a las preocupaciones de los atletas, de que puedan quedar fuera de las competencias del ciclo olímpico, Rosario dijo que no entraría en las consecuencias que podría haber porque al momento se desconoce qué pasara con el caso de la FPF.

Puerto Rico clasificó en el fútbol femenino de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La líder del olimpismo tampoco quiso reaccionar al tono confrontacional del comunicado de prensa de la FPF y dijo que se excusaron de la vista pública de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes, pautada para este miércoles, 21 de diciembre, en la que discutirá la nueva constitución de la FPF y su impacto en el fútbol, particularmente el femenino.

El escrito entregado a los medios de comunicación el lunes y que es firmado por el secretario general de la FPF, Gabriel Ortiz Calderón, hace constar que recibieron las dos resoluciones del Copur en las que se les informa que deben mostrar “causa por la cual este Ejecutivo no deba recomendar al Pleno del Comité su suspensión y/o desafiliación” en el caso de la aprobación de su nueva constitución y su renuencia a reconocer las decisiones del TAAD en el caso de Miguel Cornejo.

PUBLICIDAD

De igual forma, se alega que aunque han atendido los requerimientos hechos por el Copur, “observamos una recurrente y sostenida postura de hostilidad, particularmente del TAAD, organismo que no ha tenido reparo, en desestimar continua y repetidamente todos los recursos presentados por la FPF”. Esto -según la FPF- demuestra un “accionar parcializado” del TAAD en violación de la autonomía que deben gozar las federaciones nacionales y que está contenida en la Carta Olímpica y la constitución del Copur.

El comunicado también aduce que en el caso de Miguel Cornejo han actuado de acuerdo a las normas de la Carta Olímpica y de la constitución del Copur y se quejan de que no reconocen las facultades del ejecutivo de la FPF.

En relación a la aprobación de las modificaciones a los estatutos, señala que se cumplió con atender las “inquietudes” que les expresó el Copur y reiteran que lo aprobado por mayoría fue aprobado y respaldado por la FIFA.

Por último, se reitera el deseo de seguir siendo parte de la familia olímpica nacional, pero dejan claro que cuentan con el “total respaldo de FIFA y Concacaf, para enfrentar cualquier decisión del Copur” y que podrían iniciar acciones legales “ante lo que consideramos un uso indebido y desproporcionado del poder que las propias federaciones nacionales, le otorgamos al Copur a través de nuestros votos”.

Hay que destacar que la comunicación de la FPF surge cinco días después de que el Copur hiciera públicas las dos resoluciones y un día después de que terminará la Copa Mundial de Fútbol, celebrada en Catar. El presidente de la FPF, Iván Rivera, no ha estado disponible para contestar preguntas de El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

En las resoluciones emitidas por el Copur el 14 de diciembre, se señala que el estatuto aprobado por la Asamblea de la FPF el pasado 5 de noviembre tiene partes que entran en contradicción o no cumplen con la constitución del Copur. Entre estos se mencionan que no hay referencia del TAAD en las definiciones del nuevo documento. De igual forma, no se reconoce la autoridad del TAAD para dirimir las controversias entre sus miembros ni se menciona que sus determinaciones deban ser obedecidas por sus miembros.

Sobre la controversia con Cornejo, a quien la FPF lo destituyó como miembro de su comité ejecutivo y le impuso sanciones económicas, se le recordó a la federación su reiterado incumplimiento de las decisiones del TAAD para reinstalarlo.