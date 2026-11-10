Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
10 de noviembre de 2026
81°Lluvias aisladas
DeportesFútbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lionel Messi gana la Bota de Oro de la MLS por segunda temporada seguida

El astro argentino se convirtió en el primer jugador en la historia de la ligar en alzar el premio en torneos seguidos

10 de noviembre de 2026 - 9:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lionel Messi (10) de Inter Miami durante el partido contra Charlotte, el sábado 7 de noviembre de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) (Marta Lavandier)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Lionel Messi fue galardonado con la Bota de Oro de la MLS 2026, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganar el premio en temporadas consecutivas.

RELACIONADAS

El delantero del Inter Miami anotó 26 goles, la cifra más alta de la liga, esta temporada. También sumó 17 asistencias y lideró la liga con 43 participaciones directas en goles.

Messi superó por poco al delantero del FC Dallas Peter Musa (22 goles) y al delantero del Nashville SC Sam Surridge (21 goles) para llevarse el premio, apenas unos meses después de ganar la Bota de Plata en el Mundial de 2026, cuando condujo a Argentina a la final.

Messi se convirtió en el sexto jugador que gana dos veces la Bota de Oro de la MLS, uniéndose a Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski, Jeff Cunningham, Taylor Twellman y Preki.

El astro argentino, que se retiró de la selección nacional este año, registró 29 goles y 19 asistencias cuando ganó el premio de la MLS en 2025.

Messi podría optar a otro galardón y convertirse en el primer triple ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS. Los finalistas serán anunciados el jueves.

Messi y Miami, segundo preclasificado, se enfrentan al Columbus Crew, séptimo preclasificado, en una serie al mejor de tres en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS.

___

Tags
Lionel MessiInter MiamiMLS
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: