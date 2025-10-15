Lionel Messi hace dos asistencias y Argentina golea a Puerto Rico en amistoso

FORT LAUDERDALE, Fla. - Lionel Messi dio dos asistencias y ayudó a iniciar una jugada que derivó en otro gol, en la victoria del vigente campeón del mundo, Argentina, por 6-0 contra Puerto Rico en un amistoso internacional reubicado el martes por la noche.

El partido estaba programado originalmente para el lunes en Chicago, pero los promotores lo trasladaron la semana pasada. Las autoridades de Chicago atribuyeron la baja venta de entradas a la baja mientras que la Federación Argentina de Fútbol (FAF) a las medidas restrictivas contra la inmigración en Chicago.

Jugando en la cancha que considera su hogar con el Inter Miami de la Major League Soccer, Messi lanzó un rápido pase elevado que preparó el gol de Gonzalo Montiel en el primer tiempo y luego dio un elegante pase atrás que generó el segundo gol de Lautaro Martínez en el minuto 83.

Alexis Mac Allister anotó dos goles para Argentina, que también se benefició de un autogol a mediados del segundo tiempo.

Fue un enfrentamiento peculiar en muchos sentidos.

Las circunstancias detrás de la decisión fueron las siguientes: se debieron, al menos en parte, a las medidas represivas contra la inmigración que han provocado el arresto de más de 1,000 personas desde el mes pasado en el área de Chicago. Las entradas estaban disponibles un par de horas antes del partido por tan solo $25, algo inusual para un partido que involucra a Messi. El estadio estaba casi medio lleno al inicio, aunque se llenó un poco más a medida que avanzaba el encuentro.

También enfrentó al equipo número 3 del mundo, según la FIFA, en Argentina, contra el equipo número 155 del mundo, en Puerto Rico, que incluso contaba con algunos jugadores universitarios en su alineación.

El portero Sebastian Cutler, quien atajó un cabezazo de Messi al comienzo de la segunda mitad y luego lo volvió a marcar en un izquierdazo desde 15 yardas en el minuto 74, tuvo un récord de 1-1-2 esta temporada en Villanova, y el mediocampista Noeh Hernández lleva tres goles esta temporada para DePaul.

Lionel Messi (10) intenta anotar contra Puerto Rico en la primera mitad. (Marta Lavandier)

Puerto Rico casi anotó en el minuto ocho cuando un disparo de Leandro Antonetti desde atrás de la línea de mediocampo casi supera la cabeza del portero argentino Emiliano Martínez, quien apenas logró recuperarse para atajar.

El partido formó parte de los preparativos de Argentina para el Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año del 11 de junio al 19 de julio. El encuentro se celebró el mismo día en que el presidente Donald Trump, al menos por segunda vez, amenazó con reubicar los partidos del Mundial.