Marruecos baja de la nube a Canadá y silencia al coanfitrión del Mundial 2026

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Houston - Azzedine Ounahi marcó un doblete para encaminar a Marruecos a una victoria 3-0 sobre Canadá en los octavos de final del Mundial el sábado, convirtiéndose en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final del certamen en al menos dos ocasiones.

Marruecos se colocó en cuartos de final por segundo torneo consecutivo, luego de convertirse en el primer equipo africano en llegar a las semifinales en 2022.

Ninguno de los dos equipos logró destrabar el marcador hasta que Ounahi recibió un servicio de Achraf Hakimi en un tiro libre y sacó un potente disparo de derecha desde fuera del área para depositar el balón en el ángulo inferior derecho y poner a Marruecos al frente 1-0 en el minuto 50.

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Ounahi duplicó la ventaja con un disparo de derecha desde el centro del área luego de recibir un pase de Brahim Díaz al minuto 82.

Soufiane Rahimi cerró la cuenta en el último minuto del tiempo añadido.

Marruecos se medirá el próximo jueves en Boston al ganador del duelo entre Paraguay y Francia que se disputa más tarde el sábado.

Con la derrota, Canadá llegó al final de una histórica participación como coanfitrión del Mundial. Consiguió su primer triunfo en un partido de eliminación directa al vencer 1-0 a Sudáfrica para llegar al partido del sábado.

En apenas su tercera participación en una Copa del Mundo, su paso por el certamen capturó la atención de una nación que, por lo general, está mucho más interesada en el hockey que en el fútbol.

Marruecos, que ocupa el sexto puesto en el ranking de la FIFA, eliminó a Holanda en tanda de penales para acceder a octavos de final, la eliminación más temprana del cuadro neerlandés en un Mundial.

Canadá tuvo un par de oportunidades para hacerse presente en el marcador en la recta final del partido. Jonathan David cobró un tiro libre desde fuera del área al minuto 78 que pasó por encima del travesaño.