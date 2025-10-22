Ni Donald Trump ni la polémica detendrán a Bad Bunny en el Super Bowl
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, defendió la elección del artista puertorriqueño a pesar de las críticas recibidas
22 de octubre de 2025 - 1:21 PM
22 de octubre de 2025 - 1:21 PM
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo el miércoles que la liga no está considerando retirar a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
En declaraciones al final de la reunión anual de otoño de los propietarios, Goodell señaló que la liga está acostumbrada a recibir reacciones negativas por sus elecciones de entretenimiento, dado el tamaño y la diversidad de su base de fanáticos. El anuncio hecho en septiembre atrajo atención mundial, incluyendo un aumento en las reproducciones de la música del “Conejo Malo”.
“Él es uno de los artistas más importantes y populares del mundo”, dijo Goodell. “Eso es lo que buscamos lograr. Es un escenario importante para nosotros y un elemento clave del valor del entretenimiento. Cada decisión se analiza cuidadosamente”, agregó.
El cantante boricua ha expresado su oposición al Presidente Donald Trump y a sus políticas. Como forma de protesta, evitó irse de gira a Estados Unidos tras su residencia en la isla de un mes.
Por su parte, Trump calificó la decisión de la NFL como una “loca y ridícula” en una cadena de noticias conservadora.
El estadio de los 49ers de San Francisco albergará el Super Bowl el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: