22 de octubre de 2025
76°lluvia ligera
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ni Donald Trump ni la polémica detendrán a Bad Bunny en el Super Bowl

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, defendió la elección del artista puertorriqueño a pesar de las críticas recibidas

22 de octubre de 2025 - 1:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa durante la reunión anual de propietarios. (Richard Drew)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo el miércoles que la liga no está considerando retirar a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

En declaraciones al final de la reunión anual de otoño de los propietarios, Goodell señaló que la liga está acostumbrada a recibir reacciones negativas por sus elecciones de entretenimiento, dado el tamaño y la diversidad de su base de fanáticos. El anuncio hecho en septiembre atrajo atención mundial, incluyendo un aumento en las reproducciones de la música del “Conejo Malo”.

Él es uno de los artistas más importantes y populares del mundo”, dijo Goodell. “Eso es lo que buscamos lograr. Es un escenario importante para nosotros y un elemento clave del valor del entretenimiento. Cada decisión se analiza cuidadosamente”, agregó.

El cantante boricua ha expresado su oposición al Presidente Donald Trump y a sus políticas. Como forma de protesta, evitó irse de gira a Estados Unidos tras su residencia en la isla de un mes.

Por su parte, Trump calificó la decisión de la NFL como una “loca y ridícula” en una cadena de noticias conservadora.

“No me quiero ir de aquí: Una Más” se celebró este sábado, 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Además de los cerca de 15 mil espectadores que vieron el show en vivo, personas de todo el mundo pudieron ser testigos del espectáculo. Tras el concierto de esta noche, el “Conejo Malo” comienza la gira mundial “Debí tirar más fotos”, homónima de su último álbum, que arranca el 21 de noviembre en República Dominicana y concluye en Bélgica el 22 de julio de 2026, con más de dos millones y medio de entradas.
1 / 11 | "El show de esta noche...es de Puerto Rico": lo que pasó en la función 31 de Bad Bunny . “No me quiero ir de aquí: Una Más” se celebró este sábado, 20 de septiembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Pablo Martínez

El estadio de los 49ers de San Francisco albergará el Super Bowl el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

NFLBad BunnyDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
