“Para mí esto es algo que se apunta en la historia de lo que es Quintana. Yo sé que han venido muchos jugadores legendarios, pero poder ser parte de esto para mí me llena de mucho orgullo. Para mí y para mi casa Quintana, sé que va a ser histórico”, expresó el cantante de música urbana en un encuentro informal con la prensa.

“Tenía un amigo que quería mucho de aquí y siempre hablábamos de los sueños a futuro. Mientras más alcance yo tuviera, podía traerle a mi gente, y así fue. Mi música es la que me ha llevado a tener este alcance para poder devolverle el apoyo que ellos me han dado desde el día uno a mí. Es grande”, agregó el cantante, nacido y criado en Quintana.

La alegría de los niños y jóvenes era evidente y crecía a medida que los exfutbolistas les autografiaban un balón o una camisa. Las fotos de los progenitores o encargados no cesaban.

“Me encantó. Una oportunidad que me gustó, desde que me dijeron que venían, me emocioné mucho. Nunca lo olvidaré”, confesó.