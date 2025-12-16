Paris Saint-Germain debe pagar más de $70 millones a Mbappé en disputa legal

Un tribunal laboral de París ha dictaminado que el Paris Saint-Germain debe pagar más de $70 millones a Kylian Mbappé en una disputa por salarios y bonificaciones impagos vinculados al final de su contrato antes de su fichaje en 2024 por el Real Madrid.

Los abogados presentaron sus argumentos el mes pasado ante el Consejo de Prud’hommes de París en una disputa judicial que involucraba sumas colosales. El martes, el tribunal falló a favor del jugador en medio de acusaciones de traición y acoso en torno a la ruptura de su relación con el PSG.

Los abogados de Mbappé afirmaron que el PSG le debía más de $305 millones, y el PSG reclamaba más de $518 millones a Mbappé, alegando daños y perjuicios y una “pérdida de oportunidad” después de que se fuera en una transferencia libre.

La decisión del tribunal puede ser apelada y es poco probable que ponga fin a la disputa.

PUBLICIDAD

Los representantes de Mbappé afirmaron que el fallo “confirma que los compromisos deben cumplirse; restablece una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la legislación laboral se aplica a todos”.

No hubo reacción inmediata del PSG.

La relación entre el campeón del Mundo de 2018 y el actual campeón de Europa se agrió cuando Mbappé decidió en 2023 no renovar su contrato, que expiraba en el verano de 2024.

Kylian Mbappé en otro instante junto al presidente del PSG, Nasser Al-Al-Khelaifi. (Michel Spingler)

Esto privó al club de una jugosa cuota de traspaso a pesar de haberle ofrecido el contrato más lucrativo de la historia del club al firmar un nuevo contrato en 2022. Quedó fuera de la gira de pretemporada y se vio obligado a entrenar con jugadores suplentes. Se perdió el primer partido de liga, pero regresó a la alineación para una última temporada tras conversaciones con el club, conversaciones clave en la disputa.

El club acusó a Mbappé de incumplir un acuerdo de agosto de 2023 que supuestamente incluía una reducción salarial en caso de marcharse con la libertad de fichar, un acuerdo que, según el PSG, tenía como objetivo proteger su estabilidad financiera. El PSG alegó que Mbappé ocultó su decisión de no renovar su contrato durante casi 11 meses, de julio de 2022 a junio de 2023, lo que impidió al club gestionar un traspaso y le causó un grave perjuicio económico. Lo acusó de incumplir sus obligaciones contractuales y los principios de buena fe y lealtad.

El equipo de Mbappé insistió en que el PSG nunca ha presentado pruebas de que el delantero haya aceptado renunciar a ningún pago. Sus abogados alegaron que el club no pagó los salarios ni las primas de abril, mayo y junio de 2024.

PUBLICIDAD

“Mbappé cumplió escrupulosamente con sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años, hasta el último día”, declararon sus asesores el martes. “Hizo todo lo posible por evitar litigios, llegando incluso a retirar una denuncia por acoso en un afán de conciliación. En total, llevaba más de 18 meses reclamando el pago de sus salarios y primas”.

El PSG rechazó todas las acusaciones de acoso, destacando que Mbappé participó en más del 94% de los partidos en 2023-24 y siempre trabajó en condiciones compatibles con la Carta del Fútbol Profesional.

El PSG reclamaba un total de 440 millones de euros en daños y perjuicios, incluidos 180 millones de euros por la oportunidad perdida de transferir a Mbappé porque se fue como agente libre después de rechazar una oferta de 300 millones de euros del club saudí Al-Hilal en julio de 2023.