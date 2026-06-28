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Solo faltaron los goles: Colombia se lleva el Grupo K en un juegazo contra Portugal

El onceno cafetero enfrentará a Ghana y los portugueses a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial

28 de junio de 2026 - 10:17 PM

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El colombiano Luis Diaz (7) y el portugués Pedro Neto (18) pugnan por el balón en el partido del Grupo K del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell)
Por Alanis Thames

Miami Gardens - Colombia culminó la primera fase del Mundial como dueña de la cima del Grupo K tras empatar el sábado 0-0 contra Portugal.

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Ambos equipos ya habían asegurado su lugar en la fase de eliminación directa antes del partido y pujaban para definir sus rivales en los dieciseisavos de final.

Colombia jugará contra Ghana, que perdió 2-1 ante Croacia temprano el sábado. Portugal, entre las principales favoritas al título en el torneo ampliado de 48 equipos, se enfrentará a Croacia como segundo de la llave.

Uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, ambas seleccionadores ofrecieron un entretenido trámite.

Bruno Fernández estuvo cerca de adelantar a Portugal en la primera mitad, pero el arquero Camilo Vargas se lo impidió con una gran intervención. El portero portugués Diogo Costa también tuvo que trabajar a destajo, más que en los dos primeros partidos del equipo combinados.

James Rodríguez, Jhon Arias y Gustavo Puerta, el tridente de mediocampistas de Colombia, deleitaron a sus compatriotas que fueron mayoría en el estadio de los Dolphins de Miami.

Se jugó ante un lleno total de 64,478 espectadores, entre ellos el retirado astro del fútbol colombiano Carlos Valderrama, la estrella de la NBA Jimmy Butler y el actor Matt Damon. También estaban el presidente de la FIFA Gianni Infantino —quien se sentó en un palco junto al director del FBI, Kash Patel, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Se realizaron múltiples reuniones para ver el partido en distintos puntos del sur de Florida para quienes no pudieron conseguir entradas para el encuentro de alta demanda.

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ColombiaPortugalCristiano RonaldoMundial de Fútbol 2026
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