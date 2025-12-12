A escena la segunda edición del 5K Fundación Criollos 13

A solo días del evento, la Fundación Criollos 13, liderada por Alex Cora, anuncia que todo está listo para la segunda edición del 5K Fundación Criollos 13, a celebrarse este domingo, 14 de diciembre, a las 7:00 a.m. en el corazón deportivo de Caguas.

La carrera —que en su edición inaugural en 2024 reunió a cientos de corredores— regresa este año con un marco competitivo más robusto, un fuerte componente comunitario y un cierre espectacular en el Estadio Yldefonso Solá Morales, hogar de los Criollos de Caguas.

La carrera tiene como misión principal recaudar fondos para Laila Isabel Ortiz Ocasio, una niña que enfrenta perlesía cerebral, microcefalia y epilepsia.

Sheila Ocasio junto a su hija Laila Isabel. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

Laila es hija de Sheila Ocasio, destacada exjugadora del Equipo Nacional de voleibol de Puerto Rico.