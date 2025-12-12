Opinión
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A escena la segunda edición del 5K Fundación Criollos 13

La carrera este domingo tiene como misión principal recaudar fondos para Laila Isabel Ortiz Ocasio, hija de la exvoleibolista Sheila Ocasio

12 de diciembre de 2025 - 7:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Cora, a la derecha, lidera la Fundación Criollos 13. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A solo días del evento, la Fundación Criollos 13, liderada por Alex Cora, anuncia que todo está listo para la segunda edición del 5K Fundación Criollos 13, a celebrarse este domingo, 14 de diciembre, a las 7:00 a.m. en el corazón deportivo de Caguas.

La carrera —que en su edición inaugural en 2024 reunió a cientos de corredores— regresa este año con un marco competitivo más robusto, un fuerte componente comunitario y un cierre espectacular en el Estadio Yldefonso Solá Morales, hogar de los Criollos de Caguas.

La carrera tiene como misión principal recaudar fondos para Laila Isabel Ortiz Ocasio, una niña que enfrenta perlesía cerebral, microcefalia y epilepsia.

Sheila Ocasio junto a su hija Laila Isabel.
Sheila Ocasio junto a su hija Laila Isabel. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

Laila es hija de Sheila Ocasio, destacada exjugadora del Equipo Nacional de voleibol de Puerto Rico.

Hoy, Sheila continúa demostrando su fortaleza fuera de la cancha, dedicada al bienestar de su hija. La Fundación convoca a la comunidad deportiva a unirse a este esfuerzo solidario.

